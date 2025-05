È il momento migliore per comprare iPhone 16 (al minimo storico)

Hai resistito fino a oggi all’acquisto di iPhone 16? È giunto il momento di acquistarlo: lo sconto di 220 euro sul listino ufficiale proposto oggi da Amazon (non sappiamo fino a quando) rende la versione da 128 GB un’occasione imperdibile. Puoi anche scegliere la colorazione che preferisci, la promozione in corso le interessa quasi tutte.

iPhone 16: è arrivato il maxi sconto di Amazon

Il melafonino di ultima generazione non ha certo bisogno di presentazioni, ma elenchiamo brevemente le sue specifiche tecniche e le sue caratteristiche più importanti. Ci sono il display Super Retina XDR da 6,1 pollici con pannello OLED e risoluzione 2556×1179 pixel, il chip A18 progettato internamente (CPU 6-core, GPU 5-core e Neural Engine 16-core), la doppia fotocamera posteriore con sensore principale Fusion da 48 megapixel, quella frontale TrueDepth da 12 megapixel con Face ID, i moduli per la connettività 5G, Wi-Fi 7 e Bluetooth 5.3 e la batteria con autonomia elevata e tecnologia MagSafe. Ovviamente, il sistema operativo è iOS ed è presente il supporto nativo ad Apple Intelligence per le operazioni di intelligenza artificiale. Visita la pagina dedicata per altri dettagli.

Scegli la colorazione che preferisci tra Nero, Verde acqua, Blu oltremare e Rosa, la spesa finale non cambia, c’è sempre lo sconto di 220 euro applicato in automatico dall’e-commerce (non servono coupon né codici) che lo porta al prezzo minimo storico di 759 euro.

Come anticipato, si tratta della versione con 128 GB di memoria interna. Amazon gestisce sia la vendita che la spedizione, per il massimo dell’affidabilità, senza passare da intermediari. Se lo ordini subito, iPhone 16 arriverà a casa tua entro domani con la consegna gratis.