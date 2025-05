Samsung Galaxy S26: chip Exynos 2600 sempre più probabile

Recenti indiscrezioni suggeriscono che per la futura gamma Samsung Galaxy S26, a cui saranno tolti i veli all’inizio del prossimo anno, la sudcoreana potrebbe decidere di utilizzare il chip Exynos 2600 invece che quello Snapdragon.

Samsung Galaxy S26: probabile il chip Exynos 2600

Andando maggiormente in dettaglio, pare che le rese del processo a 2 nm di Samsung siano aumentate raggiungendo il 40-50%. In genere, quando una resa del processo raggiunge il 60%, viene valutata come sufficiente per la produzione di massa. Per cui, Samsung dovrebbe riuscire a produrre in serie l’Exynos 2600 entro novembre 2025 e ciò lascia ampio margine di tempo per migliorare ulteriormente i rendimenti, raggiungendo potenzialmente questo obiettivo o addirittura andando a superarlo.

Nel mentre, la resa a 2 nm di TSMC, il fornitore presso cui Qualcomm sta producendo i suoi chip Snapdragon, avrebbe già superato il 60%, grazie anche e soprattuto alla gestione della fabbricazione di Snadragon 8 Elite, che allo stato attuale rappresenta il processore di punta del gruppo.

Da tenere presente che uno dei motivi per cui Samsung non poteva utilizzare l’Exynos 2500 per la serie Galaxy S25 e doveva optare per lo Snapdragon 8 Elite è che i rendimenti di 3 nm erano piuttosto scarsi. Ciò significava che la fonderia non poteva fornire i volumi necessari alla divisione mobile.

Ovviamente è bene precisare che per il momento non vi è ancora nulla di ufficialmente confermato da parte di Samsung è che si tratta solo ed esclusivamente di indiscrezioni che, per quanto verosimili possano apparire, necessitando comunque di riscontro ufficiale per poter essere considerate effettivamente veritiere.