Samsung: progressi per il chip Exynos per Galaxy S26

Un nuovo report diffuso nelle scorse ore ha rivelato che Samsung sta lavorando duramente per cercare di mettere a punto importanti progressi per il futuro Exynos 2600, il chip da 2 nm che verrà montato sui prossimi smartphone parte della gamma Galaxy S26, che come di consueto verrà presentata all’inizio del prossimo anno.

Samsung: il chip Exynos 2600 sta facendo importanti progressi

Andando maggiormente in dettaglio, dopo aver stabilizzato la resa dei chip da 3 nm, Samsung ha iniziato a lavorare sulla produzione di quelli da 2 nm. L’ambizione dell’azienda è lanciare la serie Galaxy S26 dotata di un chipset Exynos 2600 da 2 nm, appunto. Da tenere presente che i pregressi problemi di rendimento dei chip da 3 nm hanno costretto il colosso sudcoreano a dotare gli attuali telefoni Galaxy S25 di un processore Snapdragon 8 Elite.

Secondo il report, inoltre, il rendimento dei chip da 2 nm di Samsung Foundry ha superato il 40% e si avvicina all’attuale rendimento del 60% di TSMC. La produzione di massa del chip dovrebbe essere avviata entro novembre di quest’ano e in caso di successo l’azienda sarà quindi in grado di spedire gli smartphone Galaxy S26 con il nuovo chip Exynos.

Da tenere presente che i processori Exynos hanno avuto a lungo una cattiva considerazione tra gli appassionati. In passato, infatti, questi chip erano di solito sempre meno potenti e meno efficienti delle loro controparti Snapdragon. Gli smartphone Samsung negli Stati Uniti spesso vengono spediti con i chip Snapdragon di Qualcomm, mentre nelle altre regioni del mondo i device vengono equipaggiati con chip Exynos.