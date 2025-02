Samsung Galaxy S26: massiccio upgrade per la batteria

Per anni, Samsung ha adottato per le batterie dei suoi smartphone delle capacità tradizionali, in genere da 4.000 mAh a 5.000 mAh. Per i futuri device parte della gamma Samsung Galaxy S26 potrebbe però aver deciso di fare un salto significativo, grazie all’implementazione di una nuova tecnologia.

Samsung Galaxy S26: batteria al silicio e carbonio da a 6.000-7.000 mAh

Secondo il noto leaker Jukanlosreve, il colosso sudcoreano sta infatti lavorando all’introduzione di batterie al silicio e carbonio, che consentirebbero all’azienda di offrire una maggiore autonomia sugli smartphone di prossima generazione. Ciò significherebbe che la serie Samsung Galaxy S26 potrebbe essere dotata di una batteria da 6.000-7.000 mAh. Da tenere altresì presente che batterie di questo tipo sono più compatte e consentono una maggiore efficienza di accumulo di energia.

Questa, comunque, non sarebbe la prima volta che uno smartphone Samsung dispone di una batteria da 6.000-7.000 mAh. I telefoni della serie M e della serie F dell’azienda, come il Galaxy M51, sono noti per essere dotati di batterie di enorme capacità. Tuttavia se l’azienda utilizza batterie al silicio, i Samsung Galaxy S26 diventerebbero la sua prima serie di punta a includere una batteria così performante.

Sebbene questa tecnologia possa essere nuova per Samsung, gli OEM cinesi, come Xiaomi, VIVO e ZTE, hanno già iniziato a utilizzare batterie al silicio e carbonio nei loro smartphone. I dispositivi sono dotati di batterie tra 6.000-7.000 mAh con velocità di ricarica elevate da 80 W a 100 W.

Inoltre, nonostante Samsung possa non introdurre il supporto per la ricarica rapida da 80 W o 100 W sui suoi dispositivi di punta, i telefoni di prossima generazione saranno probabilmente dotati di batterie più grandi superiori a 5.000 mAh. Fonti interne evidenziano che è probabile che l’azienda aumenti la capacità della batteria all’interno dei loro telefoni di nuova generazione.