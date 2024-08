Apple iPhone 16: specifiche delle fotocamere

In base alle ultime indiscrezioni, i nuovi iPhone 16 dovrebbero essere annunciati il 10 settembre e arrivare nei negozi il 20 settembre. Le funzionalità IA di Apple Intelligence saranno però disponibili solo ad ottobre con iOS 18.1. AppleInsider ha intanto scoperto le specifiche delle fotocamere e altre interessanti caratteristiche.

iPhone 16: specifiche delle fotocamere

Gli iPhone 16 e iPhone 16 Plus avranno ancora due fotocamere posteriori. Per quella principale verrà utilizzato un sensore da 48 megapixel e un obiettivo con apertura f/1.6 e zoom ottico 2x. Nessuna differenza quindi rispetto agli attuali iPhone 15 e iPhone 15 Plus.

La fotocamera secondaria avrà invece un sensore da 12 megapixel e un obiettivo ultra grandangolare (120 gradi). L’apertura passerà da f/2.4 a f/2.2, quindi ci saranno miglioramenti per gli scatti alle basse luci. Probabile inoltre il supporto per la macro fotografia.

Gli iPhone 16 Pro e iPhone 16 Pro Max avranno ancora tre fotocamere posteriori. Nessuna novità per quella principale: sensore da 48 megapixel, apertura f/1.78 e zoom ottico 2x. La fotocamera secondaria avrà ancora un obiettivo ultra grandangolare, ma Apple userà un sensore da 48 megapixel (invece di 12 megapixel). Infine, il teleobiettivo da 12 megapixel offrirà uno zoom ottico 5x su entrambi i modelli (quello dell’attuale iPhone 15 Pro è 3x).

Secondo AppleInsider, gli iPhone 16 supporteranno il formato JPEG-XL, oltre a HEIF, JPEG, HEIF Max, ProRaw e ProRAW Max. I due modelli Pro dovrebbero inoltre supportare la registrazione video a risoluzione 3K e 120 fps con Dolby Vision. Tutti gli smartphone avranno un pulsante di scatto (Capture Button) di tipo capacitivo. Con una leggera pressione verrà effettuata la messa a fuoco, mentre una maggiore pressione attiverà l’otturatore.