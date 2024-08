Apple Intelligence anche in Europa solo sui Mac?

Apple Intelligence potrebbe essere disponibile anche in Europa, ma solo sui Mac. L’indizio è stato scoperto nelle note di rilascio della versione beta di macOS 15.1 Sequoia. Ciò è probabilmente dovuto al fatto che il sistema operativo non è soggetto agli obblighi del Digital Markets Act. Intanto è stato segnalato un problema di sicurezza con una funzionalità inclusa nell’app Mail.

Apple Intelligence arriverà in Europa con macOS 15.1?

Apple Intelligence doveva essere disponibile con iOS 18, iPadOS 18 e macOS 15 Sequoia a settembre, ma il lancio è stato posticipato ad ottobre, quando verranno distribuiti gli aggiornamenti iOS 18.1, iPadOS 18.1 e macOS 15.1 Sequoia. Gli sviluppatori possono testare alcune funzionalità IA con le versioni beta.

Un portavoce dell’azienda di Cupertino aveva confermato che Apple Intelligence non arriverà in Europa prima del 2025, a causa delle “incertezze normative” introdotte dal Digital Markets Act. Uno degli obblighi previsti dalla legge è l’interoperabilità. Le funzionalità IA sono incluse solo nelle app di Apple.

Nelle note di rilascio della beta di iOS 18.1 è scritto:

Apple Intelligence è disponibile su iPhone 15 Pro e iPhone 15 Pro Max. Apple Intelligence non è attualmente disponibile nell’UE o in Cina.

Nelle note di rilascio della beta di macOS 15.1 Sequoia è invece scritto:

Apple Intelligence è disponibile sui Mac con M1 e successivi. Apple Intelligence non è attualmente disponibile in Cina.

Sembra quindi che le funzionalità IA saranno disponibili sui Mac anche in Europa. In effetti, solo iOS e iPadOS devono rispettare il Digital Markets Act, in quanto inclusi tra i “Core Platform Services”. Ovviamente sarà necessario impostare l’inglese statunitense, al momento l’unica lingua supportata.

Pericolo phishing

Gli utenti che hanno installato la developer beta di iOS 18.1 hanno segnalato un grave problema di sicurezza. Una delle funzionalità IA consente di generare riassunti delle email nell’app Mail e mettere in evidenza quelle più importanti.

Il filtro IA considera prioritarie le email di phishing. L’intelligenza artificiale non tiene conto del mittente e di altri indizi, quindi l’email non viene scartata. La vulnerabilità verrà quasi certamente risolta prima del rilascio della versione finale.