Il robot Tesla Optimus Gen 2 non fa la frittata

Un po’ più leggero rispetto all’iterazione precedente, più veloce nell’esecuzione dei movimenti (+30% nella camminata) e dotato di un sistema ottimizzato per il bilanciamento. Sono questi i passi in avanti più importanti compiuti da Tesla durante la progettazione della Gen 2 di Optimus. Il nuovo robot umanoide del gruppo è stato presentato in via ufficiale.

Elon Musk presenta il robot Tesla Optimus Gen 2

L’annuncio è giunto, come ormai da tradizione, dal profilo ufficiale di Elon Musk su X. Il filmato che lo svela, visibile qui sotto, si apre con il prototipo Bumblebee risalente al settembre 2022, proseguendo con la Gen 1 del marzo scorso, fino a giungere alla nuova versione.

Optimus è ora dotato di sensori e attuatori progettati internamente oltre che di un collo meccanico con due gradi di libertà. Tra le altre cose, nella clip lo si vede passeggiare davanti ad alcune unità di Cybertruck, il pickup elettrico dal design ispirato ai veicoli di Blade Runner appena giunto sul mercato.

Come anticipato in apertura, alcuni dei passi in avanti (letteralmente) introdotti riguardano la camminata, grazie a una migliore gestione dei piedi in ogni loro componente, realizzati partendo dalle proporzioni e dalla geometria che caratterizza quelli dei un essere umano. Il peso è stato ridotto di 10 Kg, senza alcun sacrificio in termini di stabilità o di abilità.

Ridisegnate anche le mani, così da poter contare su undici gradi di libertà per eseguire le azioni richieste in modo preciso. Inoltre, sulle dita sono stati installati sensori incaricati di simulare il senso del tatto, per gestire al meglio la pressione esercitata sugli oggetti più fragili o delicati, ad esempio per spostare delle uova, come nel video dimostrativo. Niente frittata, insomma, a meno che non gliela si chieda.

Nei mesi scorsi, Elon Musk ha affermato che il robot umanoide di Tesla potrebbe essere commercializzato con un prezzo di circa 20.000 dollari. Le tempistiche non sono però ancora state rese note. Intanto, il guanto di sfida a Boston Dynamics è stato lanciato.