Il robot Atlas torna a fare parkour, stavolta in compagnia

Fare parkour non è cosa semplice per un atleta in carne e ossa, figurarsi per un robot tutto sensori e attuatori meccanici. Eppure, la disciplina è il banco di prova scelto da Boston Dynamics per mostrare a tutti le abilità di Atlas.

Il parkour di Atlas, le evoluzioni del robot

Non è la prima volta che l'automa antropomorfo si cimenta in un'attività di questo tipo: era già accaduto nell'ottobre 2018, ma oggi porta con sé un compagno di giochi. Le due unità affrontano prima qualche ostacolo, bilanciando in modo perfetto movimenti, salti ed equilibrio, per poi esibirsi in un'evoluzione coordinata. Il risultato nel video seguente.

C'è anche il filmato del dietro le quinte che mostra il lavoro svolto in laboratorio e qualche incidente di percorso.

Nel mese di dicembre, Boston Dynamics è passata sotto il controllo di Hyundai, ceduta da SoftBank che a sua volta l'aveva acquisita da Google. A capodanno Atlas e Spot (il suo fedele amico a quattro zampe) hanno ballato per celebrare l'arrivo del 2021 e la fine del difficile periodo lasciato alle spalle. Di recente la società ha presentato Stretch, un braccio robotico destinato in modo specifico all'ambito industriale, più precisamente ai magazzini della logistica per la movimentazione di pacchi e merci.