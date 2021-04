I militari dell’esercito francese sono stati impegnati in una sessione di addestramento durante la quale è stato “misurato il valore aggiunto dei robot nelle azioni di combattimento”, come sottolineato dal comandante Jean-Baptiste Cavalier. Tra le unità messe alla prova anche il robot Spot progettato e commercializzato da Boston Dynamics.

Spot e i soldati francesi per scenari di guerra

Ai partecipanti, studenti della scuola militare Saint-Cyr Coëtquidan, è stato chiesto di immaginare come gli automi possano essere d’aiuto in uno scenario bellico, sia in operazioni di attacco sia per la difesa dei soldati. Le idee si sono concentrate soprattutto su impieghi con finalità di ricognizione. Di seguito alcune immagini condivise su Twitter che mostrano anche i robot OPTIO-X20 dotato di un cannone e Barakuda, quest’ultimo un veicolo a quattro ruote su cui è montato uno scudo protettivo.

21. Je déploie le robot pour reconnaitre OSCAR3.

Retour en images sur l’exercice de recherche appliquée organisé les 30 et 31 mars par l’EMIA et le centre de recherche. Robotisation du champ de bataille : sensibiliser les élèves aux enjeux de demain. #CapaciTERRE #Robots pic.twitter.com/HiZ2BFOZPY — Saint-Cyr Coëtquidan (@SaintCyrCoet) April 6, 2021

I test condotti hanno portato alla luce pro e contro: le unità rallentano l’azione dei soldati, ma la rendono più sicura. Uno degli aspetti sui quali ci sarà bisogno di lavorare è sicuramente quello legato all’autonomia, con Spot arrivato a spegnersi nel bel mezzo dell’esercitazione.