Windows aggiorna Paint, Notepad e Snipping Tool con funzioni AI

Microsoft ha dato una bella rinfrescata a Paint, Notepad e Snipping Tool, alle sue app storiche.

Windows 11 rinnova le sue app storiche

Microsoft dà una seconda vita ai suoi programmi più vecchi, quelli che usiamo da decenni senza pensarci. Paint, Notepad e Snipping Tool, le app base di Windows che sembravano destinate a rimanere sempre uguali, stanno per ricevere un upgrade che le trasforma completamente.

Paint salva i progetti con livelli e trasparenze

Paint non è più solo uno strumento per disegnare al volo. Con l’aggiornamento alla versione 11.2508.361.0, l’app introduce la possibilità di salvare i lavori come veri e propri progetti, mantenendo intatti tutti i livelli. Il nuovo formato .paint consente di riprendere il lavoro in qualsiasi momento, anche su un altro dispositivo.

Inoltre, arriva il controllo dell’opacità per pennelli e matite. Finalmente si possono creare sfumature e tratti realistici, come in un software professionale.

Snipping Tool diventa interattivo: annota prima di catturare

La versione 11.2508.24.0 di Snipping Tool introduce una funzione che farà felice chi lavora con screenshot e annotazioni: si chiama Quick Markup. Adesso si può disegnare, evidenziare, scrivere o aggiungere emoji direttamente sullo schermo prima di catturare l’immagine. Basta premere Win + Shift + S, cliccare su Quick Markup (oppure usare Ctrl + E) e iniziare a personalizzare.

Tra gli strumenti disponibili: penna, evidenziatore, gomma, forme geometriche e sticker. E non finisce qui. È possibile ridimensionare l’area, condividerla, cercare con Bing o chiedere aiuto a Copilot.

Su Notepad arriva l’AI, anche senza abbonamento

Notepad si trasforma in un editor intelligente. Con la versione 11.2508.28.0, gli utenti con PC Copilot+ possono sfruttare l’AI per scrivere, riscrivere e riassumere testi direttamente nell’app, senza bisogno di abbonamenti premium o account Microsoft.

Chi ha attivato le funzionalità AI in Windows 11 può anche scegliere di usare modelli cloud. Per ora, l’elaborazione locale è disponibile solo in inglese, ma è un primo passo verso un Notepad completamente assistito dall’intelligenza artificiale.