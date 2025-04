Windows 11: il riconoscimento del testo nello Strumento di cattura

In casa Microsoft, proseguono i lavori per integrare il riconoscimento del testo nello Strumento di cattura (Snipping Tool) a disposizione su Windows 11. La software house ha appena annunciato che la novità è ora nelle mani degli utenti partecipanti al programma Insider, più precisamente attraverso i canali Canary e Dev del sistema operativo.

Il riconoscimento del testo (OCR) in Windows 11

Come funziona? Si tratta a tutti gli effetti di un OCR (riconoscimento ottico dei caratteri). Lo si può attivare semplicemente selezionando il pulsante visibile qui sotto.

In seguito, è sufficiente tracciare un rettangolo con il cursore del mouse intorno all’area da analizzare, dalla quale sarà poi estratto il testo. A quel punto, l’utente può decidere se copiarlo per intero oppure selezionarne una parte da copiare. Alcune opzioni aggiuntive permettono, ad esempio, di rimuovere automaticamente le interruzioni tra una riga e l’altra o di chiudere direttamente il tool, aggiungendo il testo selezionato tra gli appunti senza passaggi aggiuntivi.

Come sempre accade in questi casi, l’obiettivo della fase di test è quello di raccogliere i feedback necessari a far emergere eventuali bug e, se necessario, ad apportare i cambiamenti necessari per aggiustare il tiro prima di una distribuzione su larga scala. Non è dato a sapere se e quando la versione definitiva del riconoscimento del testo arriverà nello Strumento di cattura per la versione finale di Windows 11.

È già disponibile da tempo in PowerToys

Vale la pena precisare che PowerToys, il coltellino svizzero sviluppato da Microsoft e messo a disposizione gratuitamente, già da tempo include un tool dedicato a questo strumento: Text Extractor.

Curiosamente, come visibile qui sopra, la schermata dedicata alla funzionalità già suggerisce di utilizzare lo Strumento di cattura integrato nel sistema operativo, nonostante non sia ancora a disposizione di tutti. Lo screenshot qui sopra è appena stato catturato sul PC in redazione.