Notepad, in arrivo i riassunti generati dall'AI su Windows 11

Microsoft ha deciso di dare una svecchiata a Notepad, il suo blocco note di fiducia. Come? Iniettandogli una buona dose di intelligenza artificiale. La novità è in fase di test per gli utenti Windows Insider nei canali Canary e Dev.

Questa funzione era sicuramente nell’aria. Microsoft aveva già iniziato a testare uno strumento di riscrittura AI in Notepad l’anno scorso, Rewrite.

L’AI sbarca su Notepad con i riassunti automatici

D’ora in poi, per ottenere un riassunto di un testo in Notepad basterà selezionarlo, cliccare con il tasto destro e scegliere “Riassumi“. Semplicissimo. l’AI genererà una sintesi del brano evidenziato. E se non si è contenti, è possibile anche modificare la lunghezza del riassunto a proprio piacimento.

Se si preferiscono le scorciatoie da tastiera, niente paura. Basterà selezionare il testo e premere “Ctrl + M” per ottenere lo stesso risultato. Oppure si può scegliere “Riassumi” dal menu Copilot. Insomma, avremo l’imbarazzo della scelta. Attenzione però: per usare i riassunti AI in Notepad si dovrà fare l’accesso all’account Microsoft. Naturalmente, la funzione AI si può sempre disattivare in qualsiasi momento, basta andare nelle impostazioni dell’app.

Lo strumento di cattura si aggiorna: linee dritte senza sforzo

Ma le novità non finiscono qui. Microsoft sta testando anche la possibilità di visualizzare i file chiusi di recente in Notepad. E lo Strumento di cattura, l’app per catturare screenshot, si arricchisce di una funzione chiamata “disegna e tieni premuto“.

Quando si mancherà uno screenshot con l’app, basterà tenere premuto il cursore per un attimo in più mentre si disegna una linea, una freccia, un rettangolo o un ovale. E voilà, le linee si raddrizzeranno automaticamente. Si possono poi ridimensionare, spostare o modificare secondo le proprie esigenze. Sembra proprio la stessa funzione offerta da Apple, non è vero?…