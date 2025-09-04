 Netflix lancia la funzione Clip per condividere le scene preferite
Topic
Approfondimenti
Trending
tutti

Netflix lancia la funzione Clip per condividere le scene preferite

Netflix ha introdotto la nuova funzione Clip, utile per creare e condividere posizioni di video personalizzate di film e serie dall’app.
Netflix lancia la funzione Clip per condividere le scene preferite
Entertainment
Netflix ha introdotto la nuova funzione Clip, utile per creare e condividere posizioni di video personalizzate di film e serie dall’app.
Unsplash

Netflix ha introdotto un’interessante nuova funzione ,che punta all’interazione tra gli utenti e, ovviamente, alla sempre maggiore diffusione dei contenuti disponibili sulla piattaforma: si chiama Clip e offre la possibilità di creare e condividere posizioni di video personalizzate di film e serie dall’app.

Netflix: ecco la nuova funzione Clip

Trattasi in realtà di un evoluzione del sistema di segnalibri lanciato lo scorso anno, che consentiva di memorizzare un punto preciso di un contenuto per poterlo rivedere o inviarlo ad altri. Adesso, però, diventa possibile selezionare l’inizio e la fine di una scena, pertanto gli utenti hanno modo di ricavare un vero e proprio frammento di video.

Per usufruire della novità, è sufficiente premere il pulsante Ritaglia che compare sotto la barra del player e impostare il punto di partenza e quello di chiusura. Dopo essere stato salvato, il video viene aggiunto alla sezione Il mio Netflix e può essere guardato e condiviso tramite i canali di messaggistica e i social.

Per Netflix, la decisione è tutt’altro che causale. Le piattaforme di streaming hanno infatti compreso che la condivisione di brevi estratti non costituisce una minaccia, bensì un punto di forza. Basti penare, ad esempio, che una battuta di una serie cult o una scena emozionante di un film, se rilanciata su TikTok, Instagram ecc. può incrementare di gran lunga il livello di visibilità del contenuto di riferimento e attirare nuovi abbonati al servizio.

È inoltre interessante notare che la funzione fa il suo debutto in concomitanza del lancio della seconda parte della nuova stagione di Mercoledì, una delle serie più amate presenti sulla piattaforma.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione nel rispetto del codice etico. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.
Fonte: Netflix

Pubblicato il 4 set 2025

Link copiato negli appunti

Ti potrebbe interessare

Sconto 30 euro sulla Limited di Assassin's Creed Shadows per PS5

Sconto 30 euro sulla Limited di Assassin's Creed Shadows per PS5
SSD portatile 2 TB (anche per PS5): super offerta per SSK SD500

SSD portatile 2 TB (anche per PS5): super offerta per SSK SD500
SSD 2 TB per PC e PS5 (sconto): Lexar NM790 è l'upgrade giusto

SSD 2 TB per PC e PS5 (sconto): Lexar NM790 è l'upgrade giusto
Sinner-Musetti agli US Open: orario e dove vederla in streaming

Sinner-Musetti agli US Open: orario e dove vederla in streaming
Sconto 30 euro sulla Limited di Assassin's Creed Shadows per PS5

Sconto 30 euro sulla Limited di Assassin's Creed Shadows per PS5
SSD portatile 2 TB (anche per PS5): super offerta per SSK SD500

SSD portatile 2 TB (anche per PS5): super offerta per SSK SD500
SSD 2 TB per PC e PS5 (sconto): Lexar NM790 è l'upgrade giusto

SSD 2 TB per PC e PS5 (sconto): Lexar NM790 è l'upgrade giusto
Sinner-Musetti agli US Open: orario e dove vederla in streaming

Sinner-Musetti agli US Open: orario e dove vederla in streaming
Martina Oliva
Pubblicato il
4 set 2025
Link copiato negli appunti