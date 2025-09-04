Netflix lancia la funzione Clip per condividere le scene preferite

Netflix ha introdotto un’interessante nuova funzione ,che punta all’interazione tra gli utenti e, ovviamente, alla sempre maggiore diffusione dei contenuti disponibili sulla piattaforma: si chiama Clip e offre la possibilità di creare e condividere posizioni di video personalizzate di film e serie dall’app.

Netflix: ecco la nuova funzione Clip

Trattasi in realtà di un evoluzione del sistema di segnalibri lanciato lo scorso anno, che consentiva di memorizzare un punto preciso di un contenuto per poterlo rivedere o inviarlo ad altri. Adesso, però, diventa possibile selezionare l’inizio e la fine di una scena, pertanto gli utenti hanno modo di ricavare un vero e proprio frammento di video.

Per usufruire della novità, è sufficiente premere il pulsante Ritaglia che compare sotto la barra del player e impostare il punto di partenza e quello di chiusura. Dopo essere stato salvato, il video viene aggiunto alla sezione Il mio Netflix e può essere guardato e condiviso tramite i canali di messaggistica e i social.

Per Netflix, la decisione è tutt’altro che causale. Le piattaforme di streaming hanno infatti compreso che la condivisione di brevi estratti non costituisce una minaccia, bensì un punto di forza. Basti penare, ad esempio, che una battuta di una serie cult o una scena emozionante di un film, se rilanciata su TikTok, Instagram ecc. può incrementare di gran lunga il livello di visibilità del contenuto di riferimento e attirare nuovi abbonati al servizio.

È inoltre interessante notare che la funzione fa il suo debutto in concomitanza del lancio della seconda parte della nuova stagione di Mercoledì, una delle serie più amate presenti sulla piattaforma.