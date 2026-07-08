Outlook: le risposte automatiche diventano personalizzabili

L’email di assenza dall’ufficio di Outlook è identica per tutti. Il proprio capo, i colleghi, i clienti, ecc., tutti, indistintamente, ricevono lo stesso messaggio. Non è possibile rispondere in modo diverso a persone diverse, né usare template diversi per situazioni diverse, almeno per ora. Microsoft sta lavorando a un sistema di risposte automatiche basato su regole per risolvere esattamente questo problema.

Outlook, arrivano regole e messaggi personalizzati: Come funzionerà

Basta creare una regola e impostare le condizioni, come mittente specifico, parole chiave nell’oggetto, dominio email. E infine, scegliere un template di risposta. Outlook risponde automaticamente quando le condizioni vengono soddisfatte.

Una regola per i clienti con un template formale. Un’altra per i colleghi con un template informale. Un’altra ancora per le email con “urgente” nell’oggetto con un template che indica chi contattare in caso di assenza. Risposte diverse per persone diverse, senza digitare la stessa cosa ogni volta.

La roadmap non specifica esattamente come funzionerà l’interfaccia delle regole, né se c’è lo zampino dell’AI sarà coinvolta. Per ora è menzionato solo Outlook per il web, non è chiaro se arriverà su Android e iOS. La funzionalità è in fase di sviluppo. Il roll out globale inizia a settembre.

Outlook pronto a riconquistare il cuore degli utenti

Dopo le polemiche per alcune funzionalità rimosse e per la forte spinta verso l’AI, Microsoft sembra cambiare approccio con Outlook. Le novità introdotte negli ultimi mesi, come la vista “Tutti gli account”, l’integrazione migliorata con i contatti iOS e le risposte automatiche personalizzabili, puntano prima di tutto a migliorare l’esperienza d’uso. Era ora.