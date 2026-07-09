WhatsApp ti ricorderà i compleanni

Presto non servirà più fare affidamento sul calendario di Facebook per ricordarsi i compleanni degli altri: ci penserà WhatsApp facendo comparire una notifica sullo schermo. Potremo così fingere di averli tenuti a mente senza aprire il social network e inviare una GIF di auguri senza nemmeno cambiare schermata. Il team di Meta è al lavoro sulla caratteristica che sarà implementata con uno dei prossimi aggiornamenti dell’applicazione.

I promemoria dei compleanni su WhatsApp

Ricordiamo come sempre che si tratta di una funzionalità introdotta per ora in fase di test e che trascorrerà del tempo prima di vederla su tutti i dispositivi. È stata scovata nella versione beta 2.24.12.25 per Android dalla redazione del sito WABetaInfo, che ha catturato e condiviso lo screenshot qui sotto. Al posto di quel messaggio, nella nuova sezione ci sarà l’elenco delle persone da festeggiare.

Da un paio di anni abbondanti, WhatsApp chiede l’anno di nascita agli utenti (non in tutti i territori), per la conformità alle leggi di alcuni Paesi sull’età minima per l’accesso alla piattaforma. Una volta fornita, l’informazione non può più essere cambiata e rimane riservata, mai condivisa con gli altri.

La funzionalità in fase di test si spinge oltre e ha una finalità diversa, quella di ricordare i compleanni, appunto. Avrà bisogno ovviamente del giorno esatto di nascita. È quasi certo che sarà opzionale e comunque verrà permesso di decidere se rendere noto questo dettaglio o meno, con un’impostazione dedicata, a tutela della privacy.

L’app rimane un cantiere aperto

È solo una delle tante novità in arrivo per WhatsApp. Tra le altre già avvistate, ma non ancora distribuite a tutti, vale la pena citare quella che migliora la gestione delle chat su smartwatch con sistema operativo Wear OS e i nomi utente per avviare le chat senza dover rendere noto il proprio numero di telefono.