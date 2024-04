Designer in Word, con l'aiuto di Copilot

L’intelligenza artificiale generativa di Designer sarà presto integrata in Word. A renderlo noto è Microsoft, con un aggiornamento appena apportato roadmap ufficiale di 365. Il rollout della novità prenderà il via nel mese di giugno, stando alla tempistica stabilita internamente dalla software house. Dovrebbe interessare fin da subito le versioni desktop e quella iOS dell’applicazione (su Android più avanti). Ecco quanto si legge.

Copilot in Word ora si integra con Designer, per aiutarti a trovare l’immagine perfetta o a creare un banner per dare vita al tuo documento.

Word accoglierà l’IA di Designer

Ricordiamo che, al momento, il modello impiegato è DALL-E 3 di OpenAI, lo stesso già disponibile da tempo anche all’interno di ChatGPT, sempre per la creazione delle immagini. Nell’applicazione dedicata ai documenti, permetterà di ottenere contenuti grafici da inserire nei testi.

Designer è uno degli strumenti sui quali Microsoft punta di più, con l’obiettivo di guadagnare consensi (e utenti) nell’ambito dell’intelligenza artificiale generativa. Di recente, ha avviato la fase di test necessaria alla sua integrazione nell’app Foto per modificare le immagini o crearne di nuove. È già avvenuto lo stesso con il browser Edge e con Teams.

Sempre dalla roadmap di 365, si apprende che a breve, già entro la fine di aprile, dovrebbe iniziare il rollout di un’altra funzionalità inedita dedicata a Word. È quella relativa alla ricerca su Bing, sempre passando da Copilot.

Poni una domanda a Copilot nella chat di Word e Copilot genera una risposta utilizzando la potenza della ricerca su Bing integrata. Così, non dovrai mai lasciare l’applicazione.

Permetterà dunque di interagire con l’intelligenza artificiale tramite chat, senza dover abbandonare la schermata attiva.

Tra i mesi di maggio e di giugno, poi, Copilot arriverà anche in Excel (per aiutare con le formattazioni condizionali più complesse) e in Outlook (per rendere più efficiente la gestione delle email).