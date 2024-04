Copilot per Microsoft 365: accesso anticipato a GPT-4 Turbo

Microsoft sta integrando ulteriormente la tecnologia OpenAI nei suoi prodotti aziendali dando agli abbonati a Copilot per Microsoft 365 l’accesso prioritario al modello GPT-4 Turbo di OpenAI.

Vantaggi per gli abbonati a Copilot per Microsoft 365

Gli abbonati a Copilot per Microsoft 365 godranno di privilegi esclusivi, tra cui l’assenza di limiti al numero o alla durata delle conversazioni con gli strumenti di intelligenza artificiale. Inoltre, entro la fine del mese, potranno utilizzare una versione rinnovata di Microsoft Designer, uno strumento di progettazione grafica basato sul modello di intelligenza artificiale DALL-E 3 di OpenAI. Designer consente agli utenti di completare una vasta gamma di attività di progettazione grafica, come la generazione di post sui social media o inviti visivi personalizzati.

GPT-4 Turbo: un modello di intelligenza artificiale più potente e preciso

GPT-4 Turbo, il modello di intelligenza artificiale offerto agli utenti di Copilot, si distingue per la sua capacità di fornire risposte più rapide e dettagliate rispetto alle versioni precedenti. Addestrato su dati più recenti fino a dicembre 2023, GPT-4 Turbo è in grado di risolvere problemi complessi con maggiore precisione rispetto al modello GPT-4, che è addestrato solo su informazioni recenti fino ad aprile 2023. Inoltre, l’ultima versione di GPT-4 Turbo è stata progettata per ridurre gli episodi di “pigrizia”, in cui l’intelligenza artificiale non porta a termine un compito o una richiesta.

Attualmente, risulta più agevole ottenere l’accesso a GPT-4 Turbo attraverso Microsoft rispetto a OpenAI stesso, sia per uso personale che aziendale. Il sito web di OpenAI offre solo ChatGPT-3.5 e ChatGPT-4 come opzioni per gli abbonati Plus e Team, con costi mensili rispettivamente di 20 e 25 dollari a persona. Tuttavia, gli account OpenAI con accesso alle API possono utilizzare la versione ChatGPT-4 Turbo.

Tutela della privacy e dei dati degli utenti

Microsoft si impegna a garantire la privacy e la sicurezza dei dati degli abbonati a Copilot per Microsoft 365. L’azienda dichiara che non conserverà, archivierà o utilizzerà le query o i dati AI degli abbonati per addestrare futuri modelli di intelligenza artificiale, rassicurando gli utenti sulla protezione delle loro informazioni.