Copilot per Microsoft 365 e app Android/iOS

Microsoft ha annunciato Copilot Pro per gli utenti consumer. Questa non è tuttavia l’unica novità che riguarda l’assistente personale. L’azienda di Redmond ha infatti comunicato che Copilot per Microsoft 365 è ora disponibile per le aziende di ogni dimensione. Annuncio ufficiale anche per le app Android e iOS, già scoperte nel mese di dicembre.

Copilot per tutti i piani Microsoft 365

A partire dal 1 novembre 2023 (dal 23 novembre in Italia), gli abbonati ai piani Microsoft 365 E3/E5 possono accedere a Copilot. Il prezzo è 30 dollari/mese, ma i clienti enterprise dovevano pagare almeno 9.000 dollari/mese per 300 utenti. Microsoft ha ora eliminano tutti i vincoli.

Copilot è quindi disponibile per tutti i piani aziendali, quindi anche per Microsoft 365 Business Standard e Microsoft 365 Business Premium. Inoltre non c’è nessun numero minimo di utenti e l’assistente è accessibile anche con Office 365 E3/E5. Il prezzo rimane 30 dollari/mese per utente. I clienti commerciali possono acquistare Copilot per Microsoft 365 anche attraverso l’ecosistema di partner Microsoft Cloud Solution Provider.

Curiosamente, Copilot Pro e Copilot per Microsoft 365 sono accessibili anche in Italia, mentre l’assistente personale non è ancora accessibile in Windows 11. Copilot può essere utilizzato in Word, Excel, PowerPoint, OneNote, Teams e Outlook. La protezione dei dati aziendali è attiva quando il login viene effettuato con un account Microsoft Entra ID (ex Azure Active Directory).

Come detto, le app Copilot per Android e iOS sono disponibili da fine dicembre 2023. L’annuncio ufficiale è arrivato ieri sera. Le funzionalità sono identiche a quelle della versione web, incluso l’accesso a GPT-4 e DALL-E 3. Copilot verrà integrato anche nelle app Microsoft 365 per Android e iOS nel corso del prossimo mese.