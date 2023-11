Microsoft 365 Copilot disponibile in Italia

Microsoft 365 Copilot è disponibile anche in Italia. L’annuncio è arrivato oggi durante l’evento organizzato a Milano. Si tratta della versione aziendale dell’assistente digitale che può interagire con le applicazioni della suite di produttività e velocizzare l’esecuzione di varie attività. I test effettuati con alcuni clienti confermano l’efficacia della soluzione sviluppata da Microsoft.

Microsoft 365 Copilot è stato annunciato a metà marzo, quando l’azienda di Redmond ha avviato la fase di test ad invito. Nei mesi successivi è stato esteso l’accesso in anteprima a centinaia di clienti nel mondo. Dal 1 novembre è disponibile per gli abbonati ai piani Microsoft 365 E3/E5 e ora può essere utilizzato anche in Italia.

Microsoft 365 Copilot combina i Large Language Model (LLM) con i dati di Microsoft Graph, le app Microsoft 365 e il web per offrire potenti strumenti di produttività, garantendo privacy e sicurezza. L’assistente IA è integrato in Word, Excel, PowerPoint, Outlook, OneNote, Teams, OneDrive, Loop e Whiteboard. Può essere sfruttato anche con la nuova app Microsoft 365 Chat.

Vincenzo Esposito, Amministratore Delegato di Microsoft Italia, ha dichiarato:

L’IA generativa può generare opportunità e benefici senza precedenti e siamo convinti che potrà contribuire sensibilmente a migliorare il mondo in cui viviamo e lavoriamo, aiutandoci a raggiungere obiettivi finora impensabili. Come Microsoft, siamo al fianco delle organizzazioni per guidarle in questa rivoluzione tecnologica e aiutarle ad abbracciare il cambiamento. Stiamo già lavorando, in collaborazione con il nostro ecosistema di partner sul territorio, con numerose aziende in Italia, affiancandole nell’identificazione di scenari strategici di innovazione supportandole nella loro implementazione in modo rapido e garantendo la formazione affinché possano avere le competenze necessarie per un uso efficace, sicuro e responsabile dell’IA generativa.