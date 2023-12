Microsoft Copilot: disponibile l'app per Android

Da metà novembre è disponibile la versione web di Microsoft Copilot (ex Bing Chat) all’indirizzo https://copilot.microsoft.com/. Gli utenti Android possono ora utilizzare l’app dedicata che l’azienda di Redmond ha pubblicato sul Google Play Store. Nei prossimi giorni dovrebbe essere rilasciata anche l’app per iOS.

Microsoft Copilot per Android

Il chatbot era finora accessibile tramite l’app del motore di ricerca, disponibile sia sul Play Store che sull’App Store, con il nome Bing: Chatta con IA & GPT-4. Ora gli utenti Android possono scaricare e usare l’app specifica per Microsoft Copilot.

In pratica è disponibile un’esperienza standalone, senza le funzionalità di Bing. Nelle impostazioni è possibile scegliere i permessi e il tema (chiaro o scuro). L’utente può usare GPT-4, scegliere lo stile della conversazione e sfruttare Image Creator per generare immagini di elevata qualità grazie al modello DALL-E 3. Oltre all’input testuale sono disponibili l’input vocale e il caricamento delle immagini dallo smartphone.

L’app suggerisce alcuni prompt per gli utenti alle prime armi. Non è necessario effettuare l’accesso con un account Microsoft, ma con il login sarà possibile fare più domande e avere conversazioni più lunghe. Alcuni utenti possono usare GPT-4 Turbo. Per scoprirlo è sufficiente chiedere informazioni su eventi successivi ad aprile 2023.

Nelle prossime settimane verranno probabilmente aggiunte altre funzionalità, come la cronologia delle conversazioni, i plugin e il supporto per Code Interpreter. Microsoft Copilot può essere installata solo su smartphone con Android 11 e versioni successive. Chi possiede dispositivi più vecchi deve usare l’app Bing oppure aprire la versione web con il browser.