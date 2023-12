Copilot scrive canzoni: prova l'IA che compone musica

Ora, l’intelligenza artificiale di Copilot, è in grado di comporre canzoni. È il frutto della collaborazione con Suno, che si concretizza oggi nel lancio di un plugin accessibile da tutti, in modo gratuito. L’unico requisito richiesto è un account Microsoft. Vediamo come funziona.

Come scrivere canzoni con l’IA di Copilot

Le istruzioni da seguire sono poche e semplici. Vale la pena notare come il gruppo di Redmond abbia scelto di rendere questa nuova funzionalità accessibile in esclusiva attraverso il proprio browser Edge, così come già visto attraverso altre iniziative messe in campo di recente con lo stesso obiettivo di spingere il software.

Aprire l’indirizzo copilot.microsoft.com dal browser Edge (è necessario il login all’account Microsoft);

abilitare il plugin Suno o fare click sul logo affiancato dalla scritta Fai musica con Suno ;

; chiedere a Copilot di creare una canzone, ad esempio con Crea una canzone rock a proposito del mercoledì mattina .

Una volta inviato il prompt, l’IA si prende qualche secondo per portare a termine il compito, mostrando una schermata di questo tipo.

Il risultato è quello che si può ascoltare a questo indirizzo, un brano dal titolo “Mattina di mezza settimana” e da un minuto circa di durata, con sonorità reggae e un testo in italiano generato al momento dall’intelligenza artificiale.

Nella piazza, la gente corre affannata

Il traffico, un caos che rimbomba

Ma io mi sveglio, con un sorriso sulle labbra

Il mercoledì mattina, è la mia melodia Oh-oh-oh, è la mattina di mezza settimana

Mi sento vivo, la vita è una danza

Oh-oh-oh, il sole splende su di me

E il mercoledì mattina, è la mia libertà

Testo, ritmo e altri aspetti sono personalizzabili, ognuno può sbizzarrirsi come meglio crede. E, visto che ormai ci siamo quasi, con il prompt Crea una canzone pop per gli auguri di Natale ecco “Natale è qui”. Mariah Carey, spostati.

Le luci brillano, la neve cade dolcemente

E’ la magica atmosfera del Natale che arriva

Le strade sono ornate di colori e sorrisi

Le famiglie si riuniscono, il calore è nell’aria [Chorus]

Natale è qui, oh-oh-oh-oh

Ti auguro amore e felicità, oh-oh-oh-oh

Natale è qui, oh-oh-oh-oh

Insieme festeggiamo, nella gioia e nell’amore

Ogni utente ha a disposizione un numero limitato di tentativi (un paio), dopodiché l’IA risponde con il più classico dei riprova domani .