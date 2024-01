Copilot Pro è ufficiale: tutto sull'abbonamento

Microsoft ha annunciato in via ufficiale il debutto di Copilot Pro, una formula di abbonamento che offre l’accesso a funzionalità avanzate di intelligenza artificiale all’interno di applicazioni come quelle che compongono il pacchetto Office: Word, Excel, PowerPoint e così via. Di fatto, è quanto già visto a inizio novembre per l’utenza business, rivolto però in questo caso all’ambito consumer. Trovano dunque conferma le indiscrezioni circolate ieri a proposito del possibile lancio di una sottoscrizione premium.

Copilot Pro: prezzi e caratteristiche

È già online la pagina dedicata all’attivazione della formula. Quanto costa? Il gruppo di Redmond ha stabilito un prezzo di 22 euro al mese (20 dollari negli Stati Uniti). Riportiamo qui sotto la descrizione fornita e il filmato di presentazione condiviso.

Copilot Pro è un abbonamento che offre prestazioni accelerate, creazione di immagini con intelligenza artificiale più rapida e accesso a Copilot in Word, Excel (Anteprima), PowerPoint, Outlook e OneNote se sei abbonato a Microsoft 365 Personal o Family.

Quali sono le funzionalità esclusive alle quali si ottiene l’accesso attivando l’abbonamento a Copilot Pro? Eccole.

Accesso prioritario ai modelli GPT-4 e GPT-4 Turbo durante le ore di punta;

possibilità di creare GPT personalizzati;

utilizzo di Copilot in app come Word, Excel, Outlook, PowerPoint e OneNote per creare, modificare e comunicare più velocemente (con abbonamento a Microsoft 365 attivo);

creazione di immagini basate sull’intelligenza artificiale con DALL-E 3 in formato orizzontale, più velocemente e con 100 incrementi al giorno attraverso Designer (ex Bing Image Creator).

La distribuzione della novità non è ancora globale. Ciò nonostante, l’Italia è tra i primi paesi ad accoglierla, insieme ad Austria, Australia, Brasile, Canada, Svizzera, Germania, Spagna, Francia, Regno Unito, India, Giappone, Messico, Nuova Zelanda e Stati Uniti.

Microsoft ha reso noto che l’accesso a Copilot Pro è consentito attraverso l’applicazione dell’assistente IA su Web, Windows, macOS e iPadOS. Il supporto per Android e iOS arriverà invece più avanti.

L’annuncio rappresenta un’ennesima dimostrazione di quanto il gruppo di Redmond stia puntando sull’intelligenza artificiale. Dopotutto, i risultati raccolti sul fronte finanziario sembrano confermare la bontà di questa visione.