Copilot Pro: in arrivo l'abbonamento premium?

Microsoft potrebbe aver già pianificato il lancio di Copilot Pro, una formula di abbonamento premium per l’accesso alle funzionalità più evolute e avanzate del proprio assistente IA. È quanto emerge dall’analisi degli APK relativi agli ultimi aggiornamenti rilasciati per le versioni Android del browser Edge Canary (122.0.2336.0 e 122.0.2342.0), condotta dalla redazione del sito Android Authority.

Primi dettagli sull’abbonamento a Copilot Pro

Un po’ come già avviene con ChatGPT Plus, gli utenti che sceglieranno di mettere mano al portafogli saranno in grado di sfruttare appieno i modelli di intelligenza artificiale più recenti e di creare immagini a risoluzioni più elevate rispetto a quanto oggi permette l’edizione gratuita di Bing Image Creator. Sappiamo quanto l’iniziativa abbia assunto un’importanza fondamentale per il gruppo di Redmond, questa potrebbe essere la strada scelta per monetizzare gli investimenti fin qui messi in campo.

L’analisi del codice contenuto negli APK di Edge Canary, condotta dal team di Android Authority, ha rinvenuto riferimenti a Get Copilot Pro , Launch Copilot Pro , Get the latest AI models, priority access for quick answers, and high-quality image creation with Copilot Pro , You have access to the latest AI models, priority access for quick answers, and high-quality image creation with Copilot Pro e Thank You for Subscribing to Microsoft Copilot Pro . Insomma, tutte indicazioni concrete a proposito di una sottoscrizione a pagamento e delle caratteristiche incluse.

Ricordiamo che, al momento, la versione free di Copilot prevede alcune limitazioni come le 30 risposte per ogni sessione di chat e le 300 conversazioni al giorno. Inoltre, Bing Image Creator genera immagini a una risoluzione che potrebbe non essere sufficiente per tutti gli utilizzi.

Per quanto riguarda il prezzo, al momento non sono emersi dettagli in merito. Microsoft non ha rilasciato alcun commento sull’indiscrezione, ma l’indizio è concreto e la fonte affidabile. Non ci sorprenderebbe assistere a un annuncio ufficiale già a stretto giro.