Windows 11: molte novità in arrivo nel 2024

Non è chiaro se ci sarà Windows 12 o semplicemente Windows 11 24H2, ma è certo che Microsoft rilascerà molte interessanti novità nel corso dei prossimi mesi, forse già con l’aggiornamento Moment 5 atteso per febbraio. Alcune funzionalità sono disponibili nelle build preliminari di Windows 11 riservate agli utenti iscritti al programma Insider.

Alcune novità in arrivo nel 2024

Microsoft continuerà ovviamente ad investire nell’intelligenza artificiale generativa. Dopo aver incluso la funzionalità Cocreator in Paint (che sfrutta il modello DALL-E 3 di OpenAI), l’azienda di Redmond integrerà Cowriter in Notepad (Blocco note). Gli utenti potranno generare testo in base a specifici parametri (come lunghezza, stile e formato) e modificare un testo esistente.

Rimanendo in tema, nella build 23615 del canale Dev è stata aggiunta l’opzione per l’avvio automatico di Microsoft Copilot al login del sistema operativo. È tuttavia necessario uno schermo con diagonale minima di 27 pollici e larghezza di almeno 1920 pixel.

Nella stessa build sono presenti altre due novità. La prima è il supporto per lo standard USB 80 Gbps, noto anche come USB4 Version 2.0 o Gen 4, che mantiene la retrocompatibilità con le precedenti generazioni di USB e Thunderbolt. Al momento è disponibile solo nei notebook con processori Intel Core serie HX di 14esima generazione.

Microsoft ha inoltre migliorato la funzionalità Windows Share. Tramite Edge e altri browser è possibile condividere gli URL delle pagine web con WhatsApp, X, Facebook, Gmail e LinkedIn. Infine, gli utenti potranno visualizzazione la card MSN Weather (condizioni meteo) sul look screen.

Un’importante novità è riservata al mercato europeo. Entro il 6 marzo, data di applicazione del Digital Markets Act, Microsoft consentirà di rimuovere le app Edge, Fotocamera, Foto e Cortana. Inoltre, Windows Search verrà separato da Bing, quindi i risultati verranno mostrati in altri motori di ricerca e browser.