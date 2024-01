In arrivo Cowriter, l'AI per scrivere su Notepad

Microsoft sta sviluppando una funzione di intelligenza artificiale per il suo editor di testo semplice Notepad su Windows. Si chiama Cowriter e permette di manipolare il testo in vari modi con l’aiuto dell’AI. Un utente di Twitter, PhantomOcean3, appassionato di Windows, ha condiviso uno screenshot della nuova funzione. Lo screenshot mostra il menu di Cowriter.

More Cowriter stuff in the latest Notepad app update: a file called CowriterWaitlistDialog exists, so it looks like this will be on a waitlist when it starts rolling out (like Paint Cocreator.)

Also, a "hero image" which likely appears in that dialog https://t.co/3q8H9MLAj3

— PhantomOcean3 ☃️ (@PhantomOfEarth) January 9, 2024