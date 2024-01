Windows 11 24H2 e non Windows 12: indizi da HP e Dell

Nei prossimi mesi assisteremo al debutto di una nuova versione del sistema operativo di casa Microsoft, ma ancora non sappiamo con precisione quando, né quale sarà il suo nome: indizi appena emersi accrescono le probabilità che possa trattarsi di Windows 11 24H2 o di Windows 11 2024 Update. Sembra dunque allontanarsi l’ipotesi di poter vedere Windows 12 sui nostri PC a stretto giro.

Le indicazioni arrivano dagli annunci del CES 2024, in particolare dalla documentazione che accompagna i nuovi Spectre di HP. Include riferimenti proprio alle due diciture appena riportate oltre che ad alcune tra le funzionalità inedite introdotte, come l’ennesima evoluzione dell’assistente Copilot e il pieno supporto alla tecnologia Wi-Fi 7, a patto che si rispettino determinati requisiti hardware.

Vale la pena ricordare che un altro partner di rilievo, Dell, nei giorni scorsi ha invece lasciato trapelare informazioni in merito all’arrivo di Windows 11 24H1. Anche in questo caso, lo ha fatto con il materiale che, all’evento di Las Vegas, ha accompagnato la presentazione delle new entry per la linea XPS.

Dell's XPS marketing and tech specs mention a "Windows 11 version 24H1". Don't get too excited, this can be a failure of communication at multiple points in the chain. Odds are this is just the "Moment 5" update or an update we don't know yet about. pic.twitter.com/ptbz7qiKgS — ChangeWindows (@ChangeWindows) January 4, 2024

In questo caso, non è da escludere che il riferimento sia a Moment 5, pacchetto ritenuto in uscita già entro il mese di febbraio. Stando ai dettagli emersi, non dovrebbe includere grandi novità, se non quelle che la software house introdurrà per rendere il sistema operativo pienamente conforme al Digital Markets Act europeo, intervenendo con accorgimenti mirati su componenti come il browser Edge e il motore di ricerca Bing.

Che fine ha fatto Windows 12?

Come già scritto in più occasioni, la decisione finale in merito al nome da attribuire al prossimo grande aggiornamento della piattaforma spetterà anzitutto al team marketing di Microsoft. Potrebbe pesare la volontà di puntare nuovamente su W11, accantonando almeno per il momento il passaggio a Windows 12, con l’obiettivo di non gravare ulteriormente sul problema ben noto legato alla frammentazione. Secondo gli ultimi rilevamenti di StatCounter, aggiornati a fine dicembre, oltre il 67% dei PC in circolazione fa ancora uso di W10.