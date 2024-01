CES 2024: nuovi HP Spectre x360 e OMEN Transcend

HP ha annunciato al CES 2024 di Las Vegas nuovi notebook con processori Intel Core Ultra. Spectre x360 14 e 16 sono convertibili che possono essere utilizzati per varie attività. OMEN Transcend 14 e 16 sono invece gaming laptop con componenti di fascia alta. Saranno presto in vendita negli Stati Uniti. Non è noto quando arriveranno in Europa.

HP Spectre x360 14 e 16

Lo Spectre x360 14 ha uno schermo touch OLED da 14 pollici con risoluzione 2.8K (2880×1800 pixel) e refresh rate fino a 120 Hz. HP ha scelto i processori Intel Core Ultra 5 125H (14 core) e Ultra 7 155H (16 core), 16/32 GB di RAM LPDDR5x a 7.467 MHz e SSD PCIe 4.0 da 512 GB o 1/2 TB.

La dotazione hardware comprende inoltre una webcam da 9 megapixel con sensore IR, quattro altoparlanti, tre porte USB (due Type-C/Thunderbolt 4 e una Type-A), jack audio, moduli Wi-Fi 6E/7 e Bluetooth 5.2/5.3, lettore di impronte digitali, tastiera retroilluminata e touchpad aptico. Il prezzo base è 1.499,99 dollari.

Lo Spectre x360 16 ha uno schermo touch OLED da 16 pollici con risoluzione 2.8K (2880×1800 pixel) o IPS con risoluzione WQXGA (2560×1600 pixel), processore Intel Core Ultra 7 155H e scheda video integrata o NVIDIA GeForce RTX 4050 con 6 GB di memoria GDDR6. Le altre specifiche sono in comune con il modello più piccolo. Il prezzo base è 1.599,99 dollari.

HP OMEN Transcend 14 e 16

Il nuovo OMEN Transcend 14 è sicuramente il modello più interessante. Il gaming laptop ha uno schermo OLED da 14 pollici con risoluzione 2.8K e refresh rate fino a 120 Hz, processori Intel Core Ultra 7 155H e Ultra 9 185H, 16/32 GB di RAM LPDDR5x a 7.467 MHz, SSD PCIe 4.0 fino a 2 TB e scheda video NVIDIA GeForce RTX 4050/4060/4070.

Altre specifiche sono: tastiera retroilluminata con LED RGB, moduli Wi-Fi 6E/7 e Bluetooth 5.3/5.4, webcam full HD, jack audio, altoparlanti stereo, uscita HDMI 2.1, quattro porte USB (due Type-A e due Type-C) e batteria da 71 Wh con ricarica rapida da 140 Watt. Il prezzo base è 1.499,99 dollari.

OMEN Transcend 16 ha invece uno schermo OLED o IPS da 16 pollici con risoluzione fino a 2560×1600 pixel e refresh rate fino a 240 Hz. Per questo modello sono stati scelti i processori Intel Core i7-14700HX e Core i9-14900HX. Le altre specifiche sono in comune con il modello più piccolo, ad eccezione della porta RJ-45 e della batteria da 97 Wh. Il prezzo base è 1.899,99 dollari.