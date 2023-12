Prima Moment 5 per Windows 11, poi Windows 12

Microsoft è al lavoro sul rilascio del prossimo feature drop dedicato a Windows 11, noto anche come Moment 5. Il pacchetto, stando a quanto svelato dalla redazione di Windows Central (sulla base di fonti rimaste anonime), potrebbe arrivare sui PC degli utenti tra poche settimane. Non dovrebbe trattarsi di un aggiornamento rivoluzionario per il sistema operativo.

Novità e uscita di Moment per Windows 11

Da quanto emerso, si apprende che l’obiettivo principale, per la software house, sarebbe quello di introdurre modifiche e accorgimenti necessari per rendere la piattaforma pienamente conforme a quanto imposto dal Digital Markets Act in Europa. Lo farà attraverso accorgimenti che interesseranno, tra gli altri, strumenti come Edge e Bing.

A livello di funzionalità, le novità più importanti dovrebbero riguardare l’accessibilità, miglioramenti al servizio Windows 365, l’Assistente Vocale, lo store delle applicazioni, il Blocco Note, la possibilità di rimuovere le notizie dalla board dei widget e, come già anticipato, di separare il motore di ricerca dalla barra delle applicazioni e di disinstallare il browser. Ancora, un altro cambiamento consentirebbe di scrivere direttamente a mano libera ovunque nei campi di testo, con un pennino su schermo touch. Sono attese ottimizzazioni anche per Nearby Share (in italiano Condivisione nelle Vicinanze), utile per inviare e scambiare file o testi, ad esempio, tra computer e smartphone.

La data di uscita sembra essere stata individuata nel febbraio 2024 o, al più tardi, all’inizio del mese successivo. Internamente, l’aggiornamento sembra essere noto anche come February 2024 Moment.

Il rollout dovrebbe interessare solo la versione 23H2 del sistema operativo. Arriverà sotto forma di aggiornamento cumulativo da scaricare attraverso Windows Update, inizialmente in modo opzionale e poi incluso nel Patch Tuesday successivo.

Moment 4, lo ricordiamo, è stato distribuito a partire dal mese di ottobre. Ha portato con sé, tra le altre cose, l’assistente Copilot.

Windows 12 (o W11 24H2) più avanti nel 2024

Poi, più avanti nel corso dell’anno, toccherà probabilmente a Windows 12 (nome in codice Hudson Valley). Della prossima versione del sistema operativo abbiamo già scritto in diverse occasioni su queste pagine, ipotizzandone il lancio nel corso del 2024.

Tra le principali novità introdotte da Microsoft, una massiccia iniezione di funzionalità basate su cloud e, ovviamente, intelligenza artificiale. Non è ad ogni modo da escludere la possibilità che l’aggiornamento possa essere etichettato come Windows 11 24H2, la decisione finale sarà presa per ragioni più che altro legate al marketing.