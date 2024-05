Tails si aggiorna alla versione 6.3 insieme al browser Tor

Tails, la distribuzione Linux basata su Debian e incentrata nella sicurezza e l’anonimato, si aggiorna alla versione 6.3 con diverse novità al seguito. Il rilascio della nuova release avviene a meno di un mese dalla precedente 6.2, introducendo diverse migliorie significative.

Tails: le novità principali della nuova versione 6.3

Le novità più importanti di Tails 6.3 riguardano il lettore PDF integrato nel client di posta, nonché miglioramenti alla velocità dell’interfaccia e all’usabilità, oltre a qualche bugfix. Ma insieme al sistema operativo, ad aggiornarsi è anche il browser Tor, che adesso passa alla versione 13.0.15, con le ultime patch di sicurezza e novità alle funzionalità.

Gli sviluppatori hanno deciso di disabilitare temporaneamente il lettore PDF integrato nel client email Thunderbird, mettendo così una pezza alla vulnerabilità di sicurezza (CVE-2024-4367) recentemente scoperta. Gli utenti potranno comunque continuare a visualizzare i documenti in PDF, in totale sicurezza, utilizzando il visualizzatore di documenti accessibile sempre all’interno del client.

A cambiare su Tails 6.3 è anche la notifica relativa agli aggiornamenti automatici di sistema: da ora, quando il processo verrà terminato e il sistema vi richiederà di essere riavviato, l’opzione predefinita già selezionata sarà “Riavvia più tardi”, per una maggior comodità da parte degli utenti.

L’aggiornamento risolve anche diversi problemi riscontrati dagli utenti nelle versioni precedenti, tra cui i problemi di configurazione delle nuove stampanti nel momento in cui alcune erano già state impostate nella memoria persistente in Tails 5.23 o versioni precedenti. Un altro bugfix riguarda il lungo ritardo che si verificava tra la schermata di benvenuto e il desktop GNOME, nel momento in cui falliva l’anonimizzazione dell’indirizzo MAC: il sistema è in questo caso più reattivo e veloce, ottimizzando il processo di avvio e migliorando l’esperienza utente .

Le novità e i cambiamenti completi possono essere spulciati nel changelog disponibile nella pagina Tails di Gitlab. L’aggiornamento è molto facile e avviene in automatico per gli utenti che possiedono il sistema a partire dalla versione 6.0 e l’hanno installato su un supporto USB.