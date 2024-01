Windows 11: nessuna crescita rilevante nel 2023

Il report di dicembre 2023 che è stato diffuso nelle ore addietro da Statcounter evidenzia che nonostante sia stata recentemente rilasciata la versione 23H2 di Windows 11, la quota di mercato del sistema operativo è rimasta relativamente invariata.

Windows 11: market share invariato a dicembre 2023

Andando più in dettaglio, Statcounter afferma che circa un PC Windows su quattro connesso a Internet esegue Windows 11.

Inoltre, a dicembre 2023, Windows 11 ha perso una piccola frazione della sua base di utenti, passando dal 26,63% al 26,54%

È bene tenere presente che con Windows 10 che dovrebbe raggiungere la fine del suo ciclo di vita tra meno di due anni, gli utenti stanno poco alla volta migrando da questo sistema operativo ormai vetusto a Windows 11, ma centinaia di milioni di clienti continuano comunque a servirsene senza la benché minima preoccupazione.

Anche le versioni precedenti di Windows ormai “morte” continuano ad avere, sorprendentemente, una buona quota di utenti. Più precisamente, Windows 7 è attualmente al 3,34%, Windows 8.1 si trova all’1,66% e lo storico Windows XP è allo 0,64%.

Windows 10 si unirà a questi sistemi operativi a partire da ottobre 2025, ma l’azienda di Redmond consentirà agli utenti di ottenere due anni in più di aggiornamenti di sicurezza estesi a pagamento. È interessante notare che gli utenti possono anche decidere di aderire al programma di sicurezza estesa, ma al momento non è chiaro quali sino le cifre richieste dal colosso di Redmond per fare ciò. Ad ogni modo, la fine del supporto per Windows 10 e dei suoi aggiornamenti a pagamento potrebbero diventare un grosso problema indipendentemente dal prezzo.