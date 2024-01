CES 2024: Intel Core di 14esima generazione e Serie U

Intel ha annunciato al CES 2024 di Las Vegas i nuovi processori Core di 14esima generazione (serie HX) per notebook, oltre alla completa lineup dei processori Core di 14esima generazione per desktop con TDP di 35 e 65 Watt. L’azienda californiana ha svelato anche tre processori Core Serie U per dispositivi “thin & light”.

Core di 14esima generazione (serie HX) mobile

Intel aveva accusato AMD di ingannare gli utenti perché la nuova nomenclatura non permette di conoscere l’architettura dei processori Ryzen. In realtà, anche l’azienda guidata da Pat Gelsinger crea abbastanza confusione con generazioni e serie. I nuovi processori Core serie HX per notebook sono basati sull’architettura Raptor Lake Refresh a 10 nanometri (Intel 7).

Le nuove CPU sono cinque: Core i9-14900HX (8 P-core e 16 E-core con frequenza massima di 5,8 GHz), Core i7-14700HX (8 P-core e 12 E-core con frequenza massima di 5,5 GHz), Core i7-14650HX (8 P-core e 8 E-core con frequenza massima di 5,2 GHz), Core i5-14500HX (6 P-core e 8 E-core con frequenza massima di 4,9 GHz) e Core i5-14450HX (6 P-core e 4 E-core con frequenza massima di 4,8 GHz).

Tutti i modelli supportano fino a 192 GB di RAM DDR5-5600 o DDR4-3200, PCIe 4.0 e 5.0, Thunderbolt 4 e 5, Wi-Fi 7 e Bluetooth 5.4. Nei prossimi mesi arriveranno sul mercato oltre 60 notebook di vari produttori, tra cui Acer, Alienware, Gigabyte, HP, Lenovo e ASUS.

Core di 14esima generazione (35/65 Watt) desktop

I primi sei processori desktop di 14esima generazione (serie K e KF) con TDP di 125 Watt erano stati presentati il 16 ottobre 2023. Intel ha ora completato la lineup con altri 18 modelli con TDP di 35 e 65 Watt.

Le CPU Core i3/i5/i7/i9 senza lettera finale nel nome hanno un TDP di 65 Watt e integrano una GPU Intel UHD Graphics 770/730. Le CPU con lettera T finale hanno un TDP di 35 Watt e integrano una GPU Intel UHD Graphics 770/730. Infine, le CPU con lettera F finale non integrano la GPU e hanno un TDP di 65 Watt, ad eccezione del Core i3-14100F (58 Watt).

Il top di gamma è Core i9-14900 con 24 core (8 P-core e 16 E-core) che raggiungono una frequenza di 5,8 GHz. Fanno parte della serie anche i Processor 300/300T, dual core a 3,9/3,4 GHz e GPU Intel UHD Graphics 710. Tutti i processori sono già in vendita.

Core Serie U mobile

Intel ha infine svelato i nuovi processori mobile della serie U. Sono ancora basati sull’architettura Raptor Lake Refresh, ma è stata scelta una diversa nomenclatura. Non c’è nessun riferimento alla 14esima generazione e manca la lettera i. I tre modelli sono: Core 7 150U (2 P-core e 8 E-core con frequenza massima di 5,4 GHz), Core 5 120U (2 P-core e 8 E-core con frequenza massima di 5 GHz) e Core 3 100U (2 P-core e 4 E-core con frequenza massima di 4,7 GHz).

Integrano una GPU e supportano fino a 96 GB di memoria DDR4/5 e LPDDR4x/5/5x, PCIe 3.0/4.0, Thunderbolt 4, Wi-Fi 7 e Bluetooth 5.4. Il TDP è 55 Watt. I primi notebook “thin & light” saranno disponibili nel primo trimestre.