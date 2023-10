Intel Raptor Lake Refresh: CPU in vendita dal 17 ottobre

Intel ha annunciato ufficialmente i processori desktop di 14esima generazione. Non sono basati su una nuova architettura, ma l’azienda californiana ha apportato alcuni miglioramenti alla precedente generazione, da cui il nome Raptor Lake Refresh. Le prime sei CPU saranno in vendita a partire da domani, martedì 17 ottobre.

Nuovi Intel Core i5, i7 e i9

I processori Raptor Lake Refresh “spremono” al massimo la tecnologia di processo Intel 7 (10 nanometri) prima di lasciare spazio alla nuova architettura Meteor Lake a 7 nanometri (Intel 4). Gli utenti possono quindi aggiornare gli attuali computer desktop, in quanto è sufficiente un aggiornamento del BIOS delle schede madri con chipset Intel serie 600/700 e socket LGA 1700.

Contrariamente a quanto ipotizzato, Intel ha svelato solo sei processori (forse gli altri verranno annunciati nelle prossime settimane). Il top di gamma è il Core i9-14900K con 24 core (16 E-core e 8 P-core) che raggiunge una velocità massima di 6 GHz. Il Core i9-14900KF condivide le stesse specifiche, ma non è presente la GPU integrata Intel UHD Graphics 770.

Ci sono inoltre i Core i7-14700K e Core i7-14700KF con 20 core (12 E-core e 8 P-core) che raggiungono una frequenza massima di 5,6 GHz. I Core i5-14600K e Core i5-14600KF hanno invece 14 core (8 E-core e 6 P-core) con frequenza massima di 5,3 GHz.

Tutti supportano memorie DDR5-5600 e DDR4-3200 (fino a 192 GB), 20 linee PCI Express 4.0/5.0, Wi-Fi 6/6E/7, Bluetooth 5,3/5.4 e Thunderbolt 4/5. Non è presente una NPU (Neural Processing Unit) per l’intelligenza artificiale (come nei processori Core Ultra), ma l’IA viene sfruttata dalla Intel Extreme Tuning Utility (XTU) per effettuare l’overclock delle CPU (solo per i due Core i9).

Gli utenti potranno acquistare i nuovi processori dal 17 ottobre, sia in versione retail che tramite OEM.