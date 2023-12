Microsoft Copilot: disponibile anche l'app per iOS

A distanza di pochi giorni dalla versione per Android (disponibile anche in Italia), Microsoft ha rilasciato anche Copilot per iOS. L’app può essere scaricata dallo store di Apple e istallata sia su iPhone che su iPad.

Microsoft Copilot per iOS e iPadOS

L’assistente IA è ancora accessibile tramite Edge e Bing Chat, ma la nuova app offre un’esperienza standalone, quindi senza le altre funzionalità del browser e del motore di ricerca. Si tratta in pratica dell’alternativa all’app ChatGPT di OpenAI. Copilot per iOS e iPadOS permette agli utenti di sfruttare i modelli GPT-4 (alcuni possono accedere anche a GPT-4 Turbo) e DALL-E 3 per eseguire numerose attività.

Grazie al Large Language Model (LLM) è possibile chiedere informazioni, scrivere email, riassumere testi complessi, ottenere traduzioni e svolgere altri compiti semplicemente inserendo una richiesta (prompt) in linguaggio naturale. Il modello text-to-image, usato da Image Creator, consente invece di generare immagini di elevata qualità. Oltre all’input testuale sono disponibili l’input vocale e il caricamento delle immagini dal dispositivo mobile.

Microsoft specifica che l’app è ottimizzata per iPad, quindi l’interfaccia sfrutta le maggiori dimensioni del tablet. I requisiti software minimi sono iOS 15 e iPadOS 15, gli stessi delle app Edge e Bing. Gli utenti che hanno un iPhone o un iPad non compatibile con queste versioni dei sistemi operativi possono accedere all’assistente tramite il sito dedicato.