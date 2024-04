Microsoft Foto: IA generativa con Designer

Microsoft Paint permette di creare nuove immagini con la funzionalità Cocreator che sfrutta il modello DALL-E 3 di OpenAI (lo stesso di Copilot Designer). L’azienda di Redmond ha annunciato una novità simile per Microsoft Foto, ma il funzionamento è differente. Al momento è accessibile solo agli Insider in alcuni paesi.

Integrazione di Designer in Microsoft Foto

La novità è accessibile su Windows 11 solo ad un numero limitato di utenti iscritti ai canali Canary e Dev del programma Insider in Australia, Irlanda, Nuova Zelanda, Stati Uniti, Regno Unito e India. È necessario installare almeno la versione 2024.11040.16001.0 di Microsoft Foto ed effettuare il login con un account Microsoft personale.

A differenza di Paint, la generazione dell’immagine non avviene sul computer. Dopo aver aperto una foto, l’utente deve cliccare sul pulsante Designer nella barra del titolo. La foto verrà quindi inviata al cloud e caricata nell’interfaccia web di Designer.

Gli utenti potranno utilizzare tutti gli strumenti disponibili per modificare la foto, tra cui quello per la generazione di nuove immagini. È possibile, ad esempio, rimuovere lo sfondo originale e aggiungerne uno creato dall’intelligenza artificiale a partire da un prompt di testo. La funzionalità generativa è ancora in versione preliminare, quindi Microsoft apprezza l’invio di commenti e suggerimenti.

L’azienda di Redmond ha annunciato anche l’arrivo di OneNote su Vision Pro. Il software per gli appunti offre funzionalità simili a quelle per iPad. L’interazione può avvenire tramite gesture o con tastiera e mouse Bluetooth. In futuro verrà aggiunto il supporto per Copilot. L’app può essere scaricata dallo store Apple.