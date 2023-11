Microsoft Copilot con GPT-4 Turbo e Paint con DALL-E 3

OpenAI ha annunciato GPT-4 Turbo durante il DevDay di inizio novembre. Mikhail Parakhin, responsabile del team Windows and Web Experiences, ha comunicato che Microsoft Copilot (ex Bing Chat) utilizzerà il nuovo modello di IA generativa. Intanto, la versione dell’app Paint con il supporto per DALL-E 3 è accessibile a tutti.

Microsoft Copilot con GPT-4 Turbo

Microsoft Copilot sfrutta attualmente il modello GPT-4 e consente di inserire prompt con un massimo di 4.000 caratteri. La context window di GPT-4 Turbo è 128.000 token, equivalenti ad oltre 300 pagine di testo. Rispondendo ad una domanda di un utente su X, Mikhail Parakhin ha confermato che verrà presto usato il nuovo modello e che verrà probabilmente incrementato il limite dei caratteri.

Le prestazioni di GPT-4 Turbo sono ovviamente superiori, quindi gli utenti riceveranno risposte migliori e con tempi di attesa inferiori. Il dirigente di Microsoft ha inoltre comunicato che è in corso il rollout dei plugin, ma avverrà gradualmente nel corso delle prossime settimane.

Microsoft Paint con DALL-E 3

Solo gli iscritti al programma Insider di Windows 11 potevano accedere alla nuova funzionalità Cocreator che sfrutta il modello DALL-E 3 di OpenAI. Ora è invece disponibile per tutti nella versione 11.2309.30.0 di Paint pubblicata sul Microsoft Store.

Cliccando sul pulsante Cocreator nella barra degli strumenti viene aperto un pannello laterale a destra, in cui interagire con l’assistente grafico. Dopo aver effettuato l’accesso con un account Microsoft, l’utente deve inserire una descrizione testuale, come in Bing Image Creator.

Verranno generate tre varianti per ogni stile scelto (nessuno, carbone, schizzo input penna, acquerello, pittura a olio, digital art, fotorealistico, anime, pixel art). Questa è l’immagine generata con il prompt “Un gatto che cammina nel bosco” e lo stile fotorealistico: