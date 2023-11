Windows 11: Microsoft testa novità per Copilot

Copilot è una delle novità più importante incluse in Windows 11 23H2 e nell’aggiornamento Moment 4. L’assistente IA non è ancora disponibile in Europa, ma l’azienda di Redmond ha già avviato i test di alcune funzionalità aggiuntive: avvio automatico, unpin e modifica delle dimensioni del pannello.

Tre novità in test per Copilot

Copilot viene avviato cliccando l’icona dedicata nella barra delle applicazioni di Windows 11. Il pannello viene mostrato lungo il lato sinistro dello schermo. Le finestre della applicazioni verranno automaticamente ridimensionate per evitare la sovrapposizione.

Microsoft ha avviato il test di tre novità. La prima permette di aprire Copilot all’avvio del sistema operativo. L’opzione corrispondente è stata aggiunta nella sezione dedicata nelle Impostazioni. La funzionalità è pensata per schermi più grandi, ma non è indicata la diagonale minima.

La seconda novità consente di “staccare” il pannello di Copilot dalle finestre aperte. Ciò significa che le finestre delle applicazioni possono essere sovrapposte al pannello e aperte a schermo intero, senza chiudere Copilot.

Infine, gli utenti possono cambiare la larghezza del pannello, trascinando il bordo sinistro verso sinistra. Il contenuto verrà adattato automaticamente, quindi la cronologia delle conversazioni verrà mostrata lungo il lato destro, come nella versione web di Bing Chat.

Queste tre novità sono state scoperte nelle recenti versioni preliminari del sistema operativo, quindi sono accessibili solo ad un limitato numero di utenti iscritti al programma Insider. Non è noto quando saranno disponibili per tutti.