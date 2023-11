Windows 11 e bloatware: Microsoft taglia altre app

Anche e soprattutto per rispondere a una richiesta giunta sotto forma di feedback, Microsoft sembra voler concedere una maggiore libertà per quanto riguarda la gestione delle applicazioni preinstallate su Windows 11: meno bloatware, in futuro. È questa la promessa formulata dalla software house, come emerge da un documento scovato sulle pagine del supporto ufficiale.

Meno app preinstallate con Windows 11: via il bloatware

Si legge che Tips, app introdotta inizialmente con Windows 10 e poi ridisegnata con il lancio di W11, sarà rimossa dalle release future. È quella a cui è fin qui stato delegato il compito di mostrare le nuove funzionalità della piattaforma e suggerimenti su come sfruttarle al meglio. Un aggiornamento in arrivo nel 2024 la toglierà di mezzo. Fino ad allora, continuerà a essere curata dal team di Redmond, con informazioni dettagliate da mostrare agli utenti.

A quanto pare, sarà possibile eliminare anche Foto, quello stesso software che sta per ricevere un’iniezione di funzionalità IA, dedicato alla visualizzazione e alla modifica delle immagini.

Ancora, con la comparsa della build 25978 nel canale Canary del programma Insider, nelle scorse settimane si è parlato della volontà di non forzare più l’installazione delle applicazioni Mappe e Film e TV. A inizio settembre, invece, la notizie della rimozione di WordPad dalla piattaforma, dopo 28 anni di onorata attività. Lo stesso è avvenuto con l’assistente virtuale Cortana, ormai in pensione per lasciare il posto a Copilot.

La procedura da seguire per la disinstallazione delle app su Windows 11 è la stessa di sempre. La riportiamo qui sotto, sotto forma di breve tutorial.

Aprire le Impostazioni;

selezionare la voce App;

accedere alla sezione App installate;

selezionare quella da rimuovere;

fare click sui tre puntini visualizzati a destra;

premere Disinstalla;

seguire le istruzioni mostrate a schermo.

Come emerso di recente, anche le dimensioni del sistema operativo iniziano a diventare importanti. Le ISO di 23H2 sono le più pesanti di sempre.