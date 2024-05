Gli 8 migliori strumenti di scrittura AI per copy e marketer

Da quando ChatGPT ha fatto il suo debutto – il 30 novembre del 2022, il mondo del content marketing è decisamente cambiato. Gli strumenti di scrittura basati sull’intelligenza artificiale si sono rivelati preziosi alleati per creatori di contenuti e responsabili marketing, ottimizzando processi e flussi di lavoro.

Non tutti i tool AI sono però uguali e i contenuti che producono non sempre si traducono in un miglioramento del posizionamento SEO. In alcuni casi, possono addirittura avere l’effetto opposto.

Cosa sono gli strumenti di scrittura AI?

Gli strumenti di scrittura AI si basano su modelli di linguaggio addestrati su vasti set di dati. Nonostante le differenze tra i vari strumenti in termini di LLM utilizzati e altre caratteristiche, ciò che conta davvero per l’utente finale è la qualità del contenuto prodotto.

Questi strumenti possono essere generici, progettati per fornire un’esperienza di conversazione simile a quella umana, o specificamente costruiti per assistere nelle attività di copywriting o marketing. A seconda dell’obiettivo, un tipo di strumento può essere più adatto dell’altro.

Nonostante possa sembrare magia, la tecnologia dietro questi strumenti si basa su sofisticati modelli statistici, che si limitano a prevedere la parola successiva. Insomma, nulla a che vedere con la creatività vera e propria, che – almeno per il momento – resta una prerogativa squisitamente umana. Si tratta quindi, di strumenti che emulano la scrittura umana ma non la sostituiscono, richiedendo supervisione e intervento da parte nostra per creare contenuti unici e di valore.

Applicazioni degli strumenti di scrittura di intelligenza artificiale

Gli strumenti di scrittura AI possono essere utilizzati per vari scopi, non solo per scrivere interi post di blog. È importante sottolineare che questi tool non rappresentano una soluzione “one-clic“: è ancora necessario fornire i cosiddetti “prompt“, controllare i risultati, perfezionare, correggere e guidare il modello nella generazione di contenuti di valore.

Non bisogna mai dimenticare che sono assistenti, non sostituti degli autori. Fornire input di qualità e rielaborare attivamente i testi resta un passaggio cruciale per ottenere risultati davvero eccellenti.

Se impiegati in modo appropriato però, gli strumenti di scrittura AI possono rivelarsi preziosi alleati in diversi ambiti del content marketing, non solo per scrivere interi post. Ad esempio, possono fornire un supporto per la stesura di annunci social, che solitamente richiedono diverse versioni da testare e ottimizzare.

Ma non finisce qui. Questi tool, infatti, possono essere utili per generare idee e spunti creativi su cui poi sviluppare contenuti originali. Possono anche aiutare a creare brevi didascalie accattivanti per immagini e post, elaborare FAQ per il customer service, stilare email di benvenuto coinvolgenti per lead e prospect. Le applicazioni sono numerose, ma è sempre necessaria supervisione umana per garantire testi di qualità che rispecchino brand identity e obiettivi di business.

Come produrre contenuti di qualità?

Per quanto riguarda il posizionamento SEO dei contenuti generati dall’AI, Google chiarisce nelle sue linee guida che se il contenuto è utile, il modo in cui è stato prodotto non è rilevante. Tuttavia, se Big G rileva che i contenuti sono generati solo per il posizionamento SEO senza fornire valore agli utenti, penalizzerà la pagina nei risultati di ricerca.

Alcuni siti di informazione utilizzano già l’intelligenza artificiale per creare articoli, ma questi vengono comunque sottoposti a un’attenta revisione da parte di redattori in carne e ossa. L’obiettivo è garantire contenuti accurati, affidabili e di valore per i lettori. I testi generati dall’AI richiedono ancora un attento lavoro redazionale umano, insostituibile per verificare fonti, fatti e credibilità.

Per assicurarsi di produrre contenuti di qualità con gli strumenti di scrittura AI, è consigliabile:

Iniziare sempre da un’idea di valore e da un obiettivo chiaro per l’articolo, non solo da parole chiave per il targeting. La qualità deve prevalere sulla quantità. Effettuare ricerche approfondite in maniera tradizionale e/o con il supporto dell’AI, raccogliendo dati, confrontando prodotti, consultando esperti. Questo fornirà spunti solidi su cui costruire testi di qualità. Fornire all’IA prompt dettagliati su stile, linguaggio, tono di voce e tipo di contenuto desiderato per ottenere risultati più accurati. Rivedere attentamente i contenuti generati per individuare eventuali errori o allucinazioni dell’AI prima della pubblicazione.

Seguendo queste semplici regole, Google considererà il contenuto di valore indipendentemente da come è stato prodotto.

8 strumenti di scrittura AI indispensabili

Come accennato in precedenza, non esiste un’unica soluzione quando si tratta di strumenti AI per la scrittura. Questi tool presentano differenze sostanziali che è bene considerare attentamente. Ad esempio, alcuni sono più adatti per il copywriting, mentre altri eccellono nella generazione di contenuti per il content marketing.

Inoltre, è importante valutare il modello di business. Alcune soluzioni sono gratuite, altre a pagamento con funzionalità avanzate disponibili tramite sottoscrizione di un abbonamento mensile. Testare diverse opzioni può aiutare a capire quale strumento fa al proprio caso. Ecco una panoramica dei migliori strumenti attualmente disponibili:

JasperAI

Considerato il miglior strumento di marketing AI oggi disponibile, JasperAI offre funzionalità complete che coprono il copywriting, la strategia dei contenuti e le campagne di marketing integrate end-to-end. Costruito specificamente per i marketer, Jasper si integra con le principali piattaforme di marketing e offre estensioni web. Tuttavia, a causa del suo prezzo elevato, è più adatto ad agenzie o dipartimenti di marketing che a singoli professionisti.

Semrush

Questa nota piattaforma di marketing digitale ha aggiunto un AI Writing Assistant, rendendola una scelta interessante per i marketer. Combinando analisi e scrittura in un’unica esperienza, Semrush offre numerose funzionalità già utilizzate da milioni di professionisti. Tuttavia, l’assistente di scrittura AI è solo una delle tante caratteristiche offerte, non l’obiettivo principale della piattaforma.

WriteSonic

Considerato il miglior strumento di scrittura AI per il marketing, WriteSonic è in grado di produrre, parafrasare, espandere o riassumere una varietà di contenuti di marketing. Offre inoltre soluzioni aggiuntive basate sull’AI, come bot di assistenza tecnica e funzioni text-to-speech. Pur offrendo un’ampia gamma di modelli e opzioni, le possibilità di personalizzazione sono limitate.

ChatGPT

L’AI generica che ha dato il via a tutto, ChatGPT non è stata costruita specificamente per i marketer e non offre una suite di funzioni o integrazioni dedicate. Tuttavia, la sua creatività e versatilità la rendono utile per i professionisti del marketing, a patto di fornire input ben studiati. Inoltre, l’opzione gratuita può essere sufficiente per la maggior parte degli utenti.

Anyword

Questa piattaforma di scrittura AI guidata dai dati è progettata specificamente per l’ottimizzazione dei testi di marketing. A differenza di ChatGPT, Anyword è adattata alle esigenze specifiche del marketing, ma offre opzioni di personalizzazione limitate.

Reword

Questo generatore di contenuti AI si concentra su contenuti etici e basati sui fatti, consentendo ai marketer di creare rapidamente testi informativi e coinvolgenti. Grazie agli strumenti di ricerca integrati, Reword combatte le allucinazioni dell’AI e fornisce suggerimenti editoriali personalizzati. Economico e versatile, non offre però ricerche integrate di parole chiave o pubblico.

Scrittura magica

Se il focus è principalmente sui social media o sulla creazione di design, con i contenuti come elemento aggiuntivo, Scrittura magica può essere la scelta ideale. Integrata nella popolare piattaforma di design Canva, Scrittura magica la trasforma in una vera e propria centrale di marketing, pur con opzioni di personalizzazione limitate.

InkforAll

Progettato specificamente per l’ottimizzazione SEO, InkforAll combina ricerche in tempo reale sul pubblico con la scrittura assistita dall’AI per portare le pagine in cima ai risultati di ricerca. Offre un’ampia gamma di modelli e opzioni, ma con possibilità di personalizzazione limitate.

ClickUp

Questa suite di marketing all-in-one con assistente di scrittura AI mira a sostituire molte piattaforme di produttività. Se ci si immerge nel suo ecosistema, il generatore AI incluso consente di redigere rapidamente email, messaggi o post. ClickUp è gratuito per uso personale ed economico per uso aziendale, è però adatto solo per testi brevi.

CopyAI

Con flussi di lavoro dedicati a diverse aree di marketing, come e-commerce, social media o SEO, CopyAI genera contenuti mirati a obiettivi specifici, come raggiungere i primi posti su Google o aumentare le vendite. Offre un’ampia gamma di modelli e opzioni, ma non ha integrazioni già pronte.