Amazon Alexa Plus: quali saranno le funzioni a pagamento

Da quando ChatGPT ha riscosso enorme successo, Amazon sta progettando di lanciare una versione rinnovata del proprio assistente vocale AI Alexa. Lo scorso gennaio sono emerse indiscrezioni su una versione a pagamento di Alexa, che offrirà funzionalità avanzate di chat AI.

Questa nuova versione premium dell’assistente vocale si chiamerà Alexa Plus e fornirà un’esperienza più personalizzata e colloquiale rispetto alla versione gratuita. Recentemente, l’agenzia Reuters ha riportato che Amazon starebbe valutando un prezzo di abbonamento tra i 5 e i 10 dollari al mese per accedere al servizio.

Oggi il Washington Post ha rivelato tutte le caratteristiche che faranno parte del prossimo servizio in abbonamento Alexa Plus, il cui lancio è previsto per ottobre di quest’anno.

Smart Briefing: il fiore all’occhiello di Alexa Plus

Una delle caratteristiche principali di Alexa Plus sarà il nuovo “Smart Briefing“, un servizio che genererà quotidianamente riassunti di notizie personalizzati per l’utente sfruttando l’intelligenza artificiale. La funzione selezionerà gli articoli in base alle preferenze dell’utente e ne creerà brevi sintesi tramite algoritmi avanzati.

L’obiettivo è fornire agli abbonati un briefing giornaliero simile a quello già presente nell’Assistente Google, stimolando un utilizzo ricorrente di Alexa Plus. Con questo servizio personalizzato e costantemente aggiornato, Amazon mira a fidelizzare la propria utenza e a rendere l’assistente vocale un’abitudine irrinunciabile nella routine quotidiana degli utenti.

Nuove funzionalità per un’esperienza completa

Alexa Plus non si limiterà a fornire riassunti di notizie, ma offrirà anche una serie di altre funzionalità innovative. Gli utenti, infatti, potranno ricevere assistenza nella ricerca di ricette, mentre un nuovo chatbot rivolto ai bambini permetterà loro di avere conversazioni esplorative con Alexa su qualsiasi argomento.

Inoltre, l’esperienza di shopping diventerà più conversazionale, consentendo agli utenti di porre domande specifiche sui prodotti, come i colori disponibili, gli ingredienti o le offerte in corso. La nuova funzione Shopping Scout avviserà i clienti quando un particolare prodotto è in vendita, rendendo l’esperienza di acquisto su misura.

Sfida aperta ai concorrenti

Amazon non si accontenta di migliorare l’esperienza vocale di Alexa, ma sta anche progettando di lanciare per la prima volta una versione web dell’interfaccia utente. Questa mossa strategica pone Alexa Plus in diretta concorrenza con ChatGPT di OpenAI, Google Gemini e Microsoft Copilot. La battaglia per il dominio nel campo degli assistenti AI si fa sempre più accesa, e Amazon sembra determinata a ritagliarsi una fetta significativa del mercato.