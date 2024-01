Amazon Alexa Plus: versione a pagamento in arrivo?

In base ai documenti interni e alle fonti contattate da Business Insider, Amazon dovrebbe lanciare una versione a pagamento del suo assistente digitale. Alexa Plus (nome ipotetico e non confermato) offrirà funzionalità più avanzate della versione base gratuita. All’interno dell’azienda di Seattle ci sono però diverse opinioni contrastanti sulla tecnologia.

Alex Plus entro fine anno?

La versione in abbonamento di Alexa dovrebbe offrire un’intelligenza artificiale più personalizzata e conversazionale. Alexa Plus è stato già testato da 15.000 clienti esterni. In base alla roadmap attuale, il lancio è previsto il 30 giugno. Tuttavia, la data potrebbe essere posticipata perché i primi risultati non sono soddisfacenti.

La qualità delle risposte dell’assistente sono inferiori alle attese e spesso le informazioni non sono precise. Amazon dovrà quindi apportare modifiche alla tecnologia, ma ci sono disaccordi tra membri del team. Alexa non rappresenta un modello di business sostenibile, come dimostrano i licenziamenti effettuati a fine 2023. La versione a pagamento potrebbe essere l’ultimo tentativo di ottenere profitti dall’assistente.

Alcune novità di Alexa, basate sull’intelligenza artificiale generativa, sono state mostrate durante l’evento hardware di settembre 2023. Il lancio di una versione a pagamento permetterà di coprire i costi associati allo sviluppo dei modelli IA.

Uno dei motivi di scontro tra i membri del team riguarda proprio la richiesta di una somma di denaro per accedere ad Alexa Plus. Le persone che già pagano alcuni servizi, come Amazon Music, dovrebbero pagare anche per usare la nuova versione dell’assistente. La soluzione ottimale sarebbe quella di includere Alexa Plus in Amazon Prime, ma c’è il rischio di un incremento del costo dell’abbonamento.