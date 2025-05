ChatGPT sostituirà Excel? Microsoft inizia a preoccuparsi

Microsoft è stata veloce a salire sul carro dell’intelligenza artificiale, assicurandosi un certo vantaggio sulla concorrenza con l’acquisizione di una partecipazione in OpenAI (l’azienda dietro ChatGPT) e sviluppando rapidamente la sua soluzione Copilot. Ma l’azienda di Redmond si rende conto che questa infatuazione per l’AI avrà conseguenze su altre sue attività, a partire da Microsoft 365 (ex Office) e gli abbonamenti che danno accesso alla sua suite di software.

Microsoft teme che ChatGPT rimpiazzi Excel

Intervistato da Bill Gurley e Brad Gerstner in un podcast di Bg2 Pod, il CEO di Microsoft Satya Nadella ha commentato questa particolare situazione. Ritiene che le applicazioni aziendali come le conosciamo oggi rischiano di scomparire. Queste applicazioni utilizzano database CRUD (create, read, update, delete), che possono essere sfruttati dagli utenti attraverso l’interfaccia e gli algoritmi.

ChatGPT, Copilot e simili seppelliranno le altre applicazioni di produttività?

Le AI non solo hanno accesso a questi stessi database CRUD, ma vi aggiungono un livello di logica – artificiale, certo, ma funzionale. “Una volta che l’intelligenza artificiale sarà la sede di tutta la logica, i back-end (il livello di software che gestisce i dati, ma senza un’interfaccia utente) cominceranno a essere sostituiti, non è vero?“, ritiene. “Perché ho bisogno di Excel?“, aggiunge provocatoriamente.

Per convincere gli utenti a continuare a usare i suoi prodotti, Microsoft sta integrando Copilot. In questo modo, gli utenti potranno continuare a utilizzare le loro applicazioni preferite e utilizzeranno l’AI solo quando ne avranno bisogno. Ogni applicazione software ha la propria interfaccia ottimizzata per esigenze molto specifiche, quindi avrà sempre un vantaggio rispetto a un chatbot come ChatGPT. Gli agenti AI possono rispondere a domande complesse, ma non sempre le fornirà nella forma migliore.

Ma se i chatbot continueranno a migliorare, potrebbero prendere il posto dei nostri software tradizionali. Questa tendenza è già iniziata tra i privati e persino tra i professionisti.