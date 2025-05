Come usare Copilot: guida alle modalità di interazione e novità

Gli strumenti di intelligenza artificiale disponibili al momento sono davvero numerosi e, concentrandosi anche solo su quelli più famosi, c’è davvero l’imbarazzo della scelta. Tra questi, uno è Copilot, sviluppato da Microsoft e inizialmente lanciato come Bing Chat.

Oggi è integrato nel browser Microsoft Edge, ma è anche possibile accedervi tramite il sito web o scaricando l’app dedicata per dispositivi mobili. Copilot consente una conversazione diretta e veloce, ed è stato continuamente aggiornato nel tempo, come molti altri chatbot, per evolversi e offrire modalità di interazione sempre più diversificate, a seconda delle esigenze degli utenti. Grazie a queste evoluzioni, è in grado di fornire risposte rapide, precise e altamente personalizzabili.

Copilot: il chatbot di Microsoft

Copilot si presenta come uno strumento semplice e immediato da utilizzare, integrato direttamente in Microsoft Edge. Accedendo infatti al browser, nella barra laterale, è possibile avviare rapidamente una conversazione con il chatbot in modo pratico e veloce.

Tuttavia, questa non è l’unica opzione disponibile: è infatti possibile accedere a Copilot da qualsiasi browser, cercandolo sul sito web, oppure scaricando l’applicazione dedicata per dispositivi mobili, disponibile per iOS e Android. Questo consente una comunicazione diretta e comoda da qualsiasi dispositivo in uso.

In generale, Copilot si propone come un assistente AI facile da utilizzare, ma soprattutto versatile, offrendo una varietà di modalità di interazione per soddisfare le diverse esigenze di ogni utente. Per esempio, è possibile iniziare a utilizzare il servizio accedendo tramite Microsoft Edge, basta selezionare l’icona della chat in alto a destra per avviare la conversazione con Copilot. Con gli ultimi aggiornamenti, inoltre, sono state introdotte diverse opzioni che permettono di ottenere risposte personalizzate e specifiche a seconda delle richieste.

Le modalità di interazione di Copilot: Risposte rapide e ricerca approfondita

Copilot offre diverse modalità di interazione distinte per rispondere alle esigenze degli utenti in modo flessibile. Nello specifico, è presente la modalità “Risposta rapida” ideale per conversazioni quotidiane, dove l’obiettivo è ottenere risposte immediate e concise in modo semplice e veloce. Questa modalità è perfetta per domande generali o richieste che non richiedono un’analisi approfondita.

D’altro canto, c’è la modalità “Think Deeper”, utile per trattare argomenti più complessi o quando è necessaria una risposta più articolata e accurata. In pratica, questa opzione consente di avviare una ricerca approfondita sul web, paragonabile a quella che sarebbe la ricerca avanzata su altre piattaforme come ChatGPT. Quando l’utente seleziona la modalità “Think Deeper”, Copilot avvia una ricerca più precisa e mirata, restituendo informazioni più dettagliate e pertinenti rispetto a quelle che otterrebbe con una risposta standard.

Queste due modalità di interazione permettono all’utente di scegliere quale approccio adottare, a seconda della natura della domanda o dell’argomento da trattare. Il cambiamento fondamentale che queste opzioni introducono è la possibilità di gestire e utilizzare Copilot in base a una varietà di esigenze, dalla semplicità della conversazione quotidiana alla profondità della ricerca specializzata. Ma non è tutto: l’evoluzione del servizio offre ancora altre funzionalità che rispondono in modo sempre più preciso e versatile alle diverse necessità.

Le novità di Copilot

Oltre alla funzione che genera una ricerca più approfondita per generare una risposta, una delle novità più interessanti del recente aggiornamento è la funzione Copilot Podcast. Con questo strumento, gli utenti possono creare podcast personalizzati utilizzando l’intelligenza artificiale. In questo modo, Copilot offre un modo innovativo e versatile per consumare contenuti in formato audio.

Un’altra novità è il supporto per lo shopping, che assiste gli utenti nella ricerca di prodotti durante gli acquisti online. Questa funzione agisce come un vero e proprio assistente virtuale, rendendo la ricerca di articoli più efficace e mirata rispetto ai tradizionali motori di ricerca. L’assistente allo shopping di Copilot suggerisce prodotti in base alle proprie preferenze, migliorando così l’esperienza di acquisto online.

Copilot: chat personalizzate

Oltre a queste funzioni selezionabili per personalizzare la conversazione, Microsoft ha annunciato che Copilot è ora in grado di generare risposte sempre più personalizzate. Nello specifico, Copilot è in grado di ricordare le informazioni condivise nel tempo, permettendo così di creare una comunicazione più coerente e coinvolgente. Questo consente di ottenere supporto mirato e risposte più dirette e personalizzate, in base alle interazioni precedenti.

L’obiettivo di Microsoft con l’evoluzione di Copilot è chiaramente quello di offrire agli utenti uno strumento di intelligenza artificiale facilmente accessibile, la sua integrazione nel browser Microsoft Edge, ma anche comodo da utilizzare tramite l’applicazione mobile ufficiale. Nonostante ciò, a livello qualitativo, Copilot non riesce ancora a competere con piattaforme come ChatGPT, in particolare quando si parla di ricerca approfondita. Ad esempio, confrontando la funzione “Deep Research” di ChatGPT con la modalità “Think Deeper” di Copilot, si otterranno generalmente risultati migliori con ChatGPT, che risulta più avanzato nella gestione di ricerche complesse.

Tuttavia, va sottolineato che la scelta dello strumento di intelligenza artificiale migliore può variare notevolmente a seconda delle esigenze specifiche, e uno strumento potrebbe non essere adatto per tutti. In termini di accessibilità e praticità d’uso, Copilot offre sicuramente un supporto significativo, soprattutto all’interno di Microsoft Edge, semplificando la comunicazione con l’intelligenza artificiale e permettendo di ottenere risposte rapide e dirette senza difficoltà.