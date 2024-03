Anthropic presenta il nuovo modello AI Claude 3 Haiku

Anthropic ha appena lanciato Claude 3 Haiku. Il suo ultimo modello di intelligenza artificiale si distingue per la velocità e il prezzo accessibile, pur offrendo risultati eccellenti nei test di riferimento del settore.

L’arrivo di Haiku segue a ruota la presentazione della famiglia di modelli Claude 3, che comprende già Claude 3 Opus e Claude 3 Sonnet. Questo trio dinamico offre ai clienti aziendali un ventaglio di opzioni per trovare il perfetto equilibrio tra intelligenza, velocità e costi, adattandosi ai loro specifici casi d’uso.

Come sottolinea Daniela Amodei, cofondatrice e presidente di Anthropic, Haiku è la scelta ideale per situazioni in cui i tempi di risposta sono cruciali, come l’assistenza clienti o le chat interne aziendali. Grazie alla sua velocità fulminea, Haiku permette di gestire volumi elevati di interazioni, contenendo i costi senza compromettere la qualità della risposta.

Potenza e rapidità per analizzare montagne di documenti

Uno dei punti di forza di Haiku è la sua impressionante velocità di elaborazione: ben 21.000 token al secondo per richieste inferiori a 32.000 token. Ciò significa che le aziende possono analizzare enormi quantità di documenti, come report trimestrali, contratti o cause legali, in una frazione del tempo richiesto da altri modelli con prestazioni simili.

Ma Haiku non è solo velocità: vanta anche capacità di visione all’avanguardia, che gli consentono di elaborare e analizzare input visivi come grafici, diagrammi e foto. Questa caratteristica apre un mondo di possibilità per le applicazioni aziendali che fanno ampio uso di questo tipo di dati.

Inoltre, Anthropic ha posto grande enfasi sulla sicurezza e sulla robustezza di livello enterprise nello sviluppo di Haiku. Test rigorosi, monitoraggio continuo, pratiche di codifica sicure e controlli di accesso stringenti garantiscono la minimizzazione dei rischi di output dannosi e di jailbreak del modello.

Haiku disponibile su Claude Pro e API

Haiku è disponibile da subito attraverso le API di Anthropic e per gli abbonati a Claude Pro. Presto sarà accessibile anche su Amazon Bedrock e Google Cloud Vertex AI, rendendo questa potente tecnologia ancora più a portata di mano per le aziende di tutto il mondo.