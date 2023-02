Evento Microsoft: arriva la versione IA di Bing?

Quasi nello stesso momento in cui Google annunciava Bard, Microsoft ha invitato la stampa specializzata ad un evento speciale che si svolgerà stasera presso la sede di Redmond. L’argomento non è stato specificato, ma l’azienda svelerà quasi certamente la nuova versione di Bing basata sull’intelligenza artificiale, della quale sono apparse online alcune immagini.

Evento dedicato alla versione IA di Bing?

Nell’invito è scritto che il CEO Satya Nadella “condividerà i progressi su alcuni entusiasmanti progetti“. Non ci sono altri dettagli, ma è molto probabile che l’evento sarà incentrato sulla collaborazione con OpenAI e quindi sull’integrazione di ChatGPT in Bing. Microsoft ha recentemente esteso la partnership, investendo 10 miliardi di dollari (cifra non confermata) nella startup, che utilizzerà i servizi cloud Azure per addestrare il suo chatbot.

ChatGPT è stato già integrato nella versione Premium di Microsoft Teams. Ora è il turno del motore di ricerca. Bing ha una quota di mercato marginale (circa il 9%), quindi l’azienda di Redmond spera di migliorare la percentuale offrendo una versione IA.

In base alle immagini pubblicate da uno studente, il “nuovo Bing” sarà accessibile dalla scheda Chat. La barra di ricerca è stata sostituita da un box di testo, in cui l’utente deve scrivere la sua richiesta (lunghezza massima di 1.000 caratteri). Il motore di ricerca non mostrerà un semplice elenco di link, ma fornirà risposte testuali dettagliate e potrà interagire attraverso una vera conversazione.

Microsoft avverte però che i risultati non sono attendibili al 100%, essendo una tecnologia ancora sperimentale. È tuttavia chiaro che le IA generative rappresentano il futuro di Internet e presto verranno integrate in numerosi prodotti, Office incluso. L’evento inizierà alle ore 19:00 italiane.