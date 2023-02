Google annuncia novità IA per Search, Maps e Translate

Dopo aver svelato il chatbot Bard, Google ha annunciato altre interessanti novità sull’uso dell’intelligenza artificiale in Search, Maps e Translate durante un evento organizzato a Parigi e trasmesso in streaming su YouTube. Alcune sono già disponibili o lo saranno nei prossimi giorni, mentre per altre si dovrà attendere settimane o mesi.

IA in Search, Maps e Translate

Google ha investito parecchie risorse nell’intelligenza artificiale che permette al motore di ricerca di riconoscere testo e immagini. I miglioramenti riguardano in particolare la cosiddetta ricerca visuale. È già possibile usare Google Lens per cercare online informazioni relative a immagini conservate sullo smartphone o scattate con la fotocamera. Nei prossimi mesi sarà possibile cercare su Android quello che l’utente vede in foto o video presenti in siti e app.

Google ha inoltre annunciato che la funzionalità Multisearch è ora disponibile in tutte le lingue e paesi dove è disponibile Lens. Gli utenti possono ad esempio scattare una foto di un oggetto e aggiungere un testo per cercare lo stesso oggetto in altri colori. La possibilità di cercare l’oggetto in un negozio nelle vicinanze verrà offerta nei prossimi mesi.

L’intelligenza artificiale ha permesso anche di realizzare la Immersive View di Google Maps, combinando miliardi di immagini aeree e Street View. La funzionalità è disponibile in cinque città (Londra, Los Angeles, New York, San Francisco e Tokyo). Nei prossimi mesi verrà estesa ad altre città, tra cui Amsterdam, Dublino, Firenze e Venezia.

IA e realtà aumentata sono invece alla base di Search with Live View, la funzionalità che consente di trovare i punti di interesse inquadrando il mondo reale con la fotocamera dello smartphone. È già disponibile in sei città (Londra, Los Angeles, New York, Parigi, San Francisco e Tokyo). Nei prossimi mesi arriverà a Barcellona, Dublino e Madrid. La versione indoor sarà invece disponibile in oltre 1.000 aeroporti, stazioni e centri commerciali a Barcellona, Berlino, Francoforte, Londra, Madrid, Melbourne, Parigi, Praga, San Paolo, Singapore, Sydney e Taipei.

Le ultime novità riguardano Google Translate. Gli utenti noteranno nelle prossime settimane maggiori opzioni di traduzione. Le parole e le frasi verranno tradotte tenendo conto del contesto. Inizialmente sono supportate cinque lingue: inglese, francese, tedesco, spagnolo e giapponese.

Sfruttando Google Lens è possibile anche tradurre il testo nelle immagini. Un futuro miglioramento permetterà di ottenere traduzioni migliori per il testo inserito in foto più complesse, ma servirà uno smartphone Android con almeno 6 GB di RAM. Infine, la nuova interfaccia di Google Translate (già disponibile su Android) arriverà su iOS nelle prossime settimane.