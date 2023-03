Microsoft 365: Accessibility Assistant e altre novità

L’azienda di Redmond ha annunciato diverse funzionalità per Microsoft 365 durante l’annuale Ability Summit. Una di esse è Accessibility Assistant, un potente insieme di strumenti che permettono di creare contenuti più accessibili per le persone con disabilità. Sono state inoltre mostrate nuove scorciatoie da tastiera per Word che consentono di copiare il testo e ingrandire l’intero documento.

Nuove funzionalità di accessibilità

Microsoft sottolinea che quasi il 97% delle pagine web sono poco accessibili perché mancano descrizioni delle immagini, sottotitoli dei video e altri elementi che migliorano la leggibilità. Problemi simili ci sono per documenti, email e fogli di lavoro, creando una barriera insuperabile per le persone con disabilità. Accessibility Assistant guida l’utente nella creazione di contenuti, fornendo suggerimenti in tempo reale, in modo simile al correttore grammaticale e ortografico.

La funzionalità analizza il contenuto e consiglia i miglioramenti, ad esempio l’uso di colori che rendono il testo più leggibile in Word. All’interno di un pannello laterale vengono elencati tutti gli errori di accessibilità trovati nel documento, consentendo all’utente di andare direttamente nel punto esatto e applicare le correzioni.

Accessibility Assistant è attualmente disponibile agli Insider e in futuro sostituirà Accessibility Checker in tutte le app di Microsoft 365. Chi usa invece la versione beta di Microsoft 365 Home e Business Standard per Windows e Mac può sfruttare la nuova scorciatoia Ctrl + Shift + V (Cmd + Shift + V) in Word che mantiene solo il testo, eliminando la formattazione originale.

Un’altra utile scorciatoia per Word è Ctrl +/- (Cmd +/- su Mac) che permette di ingrandire o rimpicciolire l’intero documento, come avviene per la versione web e le pagine visualizzate nel browser. Per riportare il livello di zoom al 100% è sufficiente usare la scorciatoia Ctrl + 0 (Cmd + 0 su Mac).

