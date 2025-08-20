 Internxt: il cloud a vita senza abbonamenti ricorrenti, ora in super sconto
Con Internxt hai molto più che un semplice cloud storage. Ecco i vantaggi che offre questo strumento, i cui piani a vita sono in sconto.
Chi desidera archiviare i propri file in modo permanente e sicuro può trovare in Internxt una valida alternativa ai classici servizi cloud con canone mensile.

La piattaforma propone infatti piani lifetime ora scontati dell’85%: si paga una sola volta e lo spazio resta disponibile per sempre, senza spese aggiuntive. Nelle prossime righe vediamo nel dettaglio quali sono le caratteristiche di questo tool e i vantaggi che mette a disposizione.

Vai all’offerta di Internxt

L’offerta di Internxt è da non perdere

In questo periodo Internxt ha lanciato una promozione con sconti fino all’85%, che rende ancora più conveniente scegliere una delle tre soluzioni disponibili.

  • Essential: 1 TB di spazio cifrato, VPN illimitata, backup automatico, condivisione protetta da password, supporto a WebDav, Rclone e CLI, autenticazione a due fattori e conformità GDPR. Prezzo in offerta: 135€ invece di 900 €.
  • Premium: 3 TB di archiviazione, strumenti di collaborazione, VPN multi-Paese (Francia, Germania, Polonia) e nuove funzioni in arrivo come pulizia dei dispositivi e monitoraggio del dark web. Prezzo in promo: 285€ anziché 1.900 €.
  • Ultimate: 5 TB, VPN con server aggiuntivi anche in Regno Unito e Canada, funzioni avanzate di team working e accesso futuro a Internxt Meet e Internxt Mail. Prezzo speciale: 435€ al posto di 2.900 €.

Tutti i dati sono protetti da cifratura end-to-end e dal massimo rispetto della privacy. E tutti i pacchetti di Internxt possono essere acquistati con un pagamento unico tramite carta, PayPal o Google Pay e sono coperti da una garanzia soddisfatti o rimborsati di 30 giorni.

Con Internxt hai un cloud definitivo, sicuro e senza canoni mensili. Grazie alle offerte attuali, questo è il momento migliore per attivarlo.

Vai all’offerta di Internxt

Pubblicato il 20 ago 2025

