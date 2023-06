Microsoft Shopping con IA in Edge e Bing

Dopo aver annunciato i comandi vocali e il widget per iOS, l’azienda di Redmond ha deciso di offrire specifiche funzionalità agli utenti che effettuano gli acquisti online. Microsoft Shopping sfrutta l’intelligenza artificiale per mostrare consigli sui prodotti in Edge e Bing, riassunti delle recensioni e confronto tra prezzi. Alcune novità saranno disponibili anche in Italia nei prossimi giorni.

Shopping con IA in Edge e Bing

Quando l’utente cerca un prodotto su Bing, nella parte superiore della pagina dei risultati vedrà una “buying guide”, ovvero una guida all’acquisto con un riassunto, le specifiche dei prodotti, tabelle di confronto e altre utili informazioni. La guida viene visualizzata in Bing solo negli Stati Uniti, ma sarà presto possibile utilizzare la funzionalità in altri paesi tramite la barra laterale di Edge.

Dopo aver scelto il prodotto e aperto la relativa pagina sullo store, gli utenti possono usare Bing Chat nella barra laterale di Edge per ottenere un riassunto delle recensioni pubblicate online. La funzionalità Review Summaries sarà disponibile in tutto il mondo nelle prossime settimane, giusto in tempo per il periodo “back-to-school”.

L’ultimo tool di Microsoft Shopping basato sull’IA è Price Match in Edge. Consente agli utenti di monitorare l’andamento dei prezzi dei prodotti (al momento solo negli Stati Uniti). Se il browser rileva un prezzo più basso, Bing Chat fornisce assistenza nella scrittura della richiesta di rimborso da inviare al rivenditore.

Altre funzionalità per lo shopping, tra cui confronto e cronologia dei prezzi, cashback, coupon e tracciamento delle spedizioni sono già integrate in Edge e disponibili in alcuni mercati.