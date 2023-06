Bing: Microsoft rende disponibile i widget per iOS

Microsoft ha avviato un interessante aggiornamento dell’app Bing per iOS che, per la gioia di tutti coloro che posseggono un iPhone e che sono degli estimatori di Bing Chat, va ad aggiungere delle scorciatoie diretta al chatbot proprietario basato sulla tecnologia di OpenAI: due widget per la schermata principale.

Bing: ecco i widget per iPhone

I nuovi widget, che in precedenza erano disponibili solo su Android, permettono agli utenti di avviare una chat con un solo tocco, evitando quindi inutili perdite di tempo e altre tribolazioni.

L’azione, però, conduce l’utente solo alla sezione corretta dell’app, in quanto non si può interagire direttamente con i widget dalla schermata principale di iOS, almeno non per il momento, visto che con l’avvento di iOS 17 atteso per questo autunno arriveranno i widget interattivi e dovrebbe quindi poter essere possibile far fronte a questa mancanza.

Nell’andare a selezionare il widget, in base a quelle che sono le proprie preferenze ed esigenze, è possibile scegliere tra quello con sfondo halo classico oppure con sfondi dinamici basati sulle foto di Bing, similmente a quanto accade su desktop con Windows 11 se si sceglie di far cambiare lo sfondo ogni giorno.

Unitamente alla novità in questione, l’aggiornamento dell’app Bing porta in dote pure l’espansione del riconoscimento vocale e il supporto per la sintesi vocale a molte nuove lingue, tra cui l’arabo, il ceco, il greco, il portoghese, il turco, l’ucraino e… l’Italiano! Quest’ultima novità riguarda non solo iOS, ma anche i terminali basati su Android.

Per il resto. l’update migliora le prestazioni del pulsante di input vocale dell’app su entrambe le piattaforme coinvolte.