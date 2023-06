Bing Chat: comandi vocali anche su desktop

Da fine febbraio è possibile usare la voce per interagire con il chatbot all’interno delle app Edge e Bing. Microsoft ha ora comunicato che i comandi vocali sono supportati anche su desktop. Bing Chat può inoltre rispondere alle domande con la sua voce. La novità è ovviamente correlata all’abbandono di Cortana in Windows.

Bing Chat sostituirà Cortana su Windows

La maggioranza degli utenti preferisce usare i comandi vocali su smartphone, in quanto rappresenta una modalità di interazione più semplice e immediata rispetto alla tastiera. Microsoft ha voluto però offrire un’alternativa anche agli utenti desktop. Ovviamente la funzionalità è disponibile solo in Edge (il supporto per altri browser è in fase di test).

Alla destra del campo in cui viene scritto il testo è ora presente l’icona del microfono. Con un clic si attiva il riconoscimento vocale e l’utente può effettuare una richiesta con la voce. Attualmente sono supportate solo cinque lingue: inglese, tedesco, francese, giapponese e cinese (mandarino). Altre verranno aggiunte nelle prossime settimane.

Il chatbot risponderà non solo con il testo, ma anche con la sua voce (femminile). La novità indica chiaramente l’intenzione di offrire agli utenti una versione potenziata di Cortana, l’assistente digitale introdotto nel 2014. Microsoft ha comunicato che il supporto per l’app verrà interrotto entro fine 2023. L’azienda consiglia di utilizzare Bing Chat, Windows 365 Copilot e Windows Copilot come alternativa.